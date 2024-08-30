  • Новость часаВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    F-16 пополнил список «подвигов» украинских пэвэошников
    В Тбилиси припомнили Боррелю лживые тосты
    Политолог Рар указал на роль либеральных СМИ в нападении на Сару Вагенкнехт
    Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
    ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США
    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС
    Польша поставила условие вступления Украины в ЕС
    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пришло время антикризисной нефтяной дипломатии

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удвоиться или удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    0 комментариев
    30 августа 2024, 15:03 • Новости дня

    В МЧС заявили о нормальном радиационном фоне в Курской области

    В МЧС сообщили, что радиационный фон в Курской области остался в пределах нормы

    В Курской области не зафиксировано превышение радиационного фона, сообщил на пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.

    Также нет повышенной концентрации химически опасных веществ, добавил он.

    По словам Шарова, более 440 семей с начала эвакуации смогли воссоединиться после того, как покинули опасные районы Курской области, передает ТАСС.

    «За сутки удалось восстановить связь с родственниками 19 человек. В общей сложности на сегодняшний день воссоединение произошло для 443 семей», – сообщил он.

    Также представитель МЧС рассказал, что финансовую помощь получили 76 жителей приграничных районов Курской области, пострадавших от атак ВСУ. Общая сумма выплат составил около 1 млрд 100 млн рублей.

    Ранее опасные районы Курской области за сутки покинули 3,2 тыс. человек.

    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

    Коментарии (52)
    28 августа 2024, 09:39 • Новости дня
    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Алаудинов: Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенных боев был нанесен серьезный урон ВСУ, уничтожено большое количество живой силы и техники противника, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области подразделения спецназа «Ахмат» нанесли сокрушительный удар по противнику.

    «Наши бойцы проявили высочайший профессионализм и мужество, уничтожив большое количество украинских военнослужащих», – подчеркнул Алаудинов.

    Он добавил, что также были уничтожены две единицы бронетехники.

    Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.

    Коментарии (30)
    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 19:53 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

    По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.

    Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.

    Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.

    Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.

    Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.

    Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Коментарии (48)
    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

    Коментарии (16)
    29 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ

    Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят на грузовиках

    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении, есть предварительные списки похищенных, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, ВСУ в Курской области ведут себя как откровенные террористы-боевики. Мирошник подчеркнул, что у России есть данные, что украинские военные хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении, после чего связь с ними теряется.

    «Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Дипломат добавил, что боевики не извещают ни власти, ни родных, где находятся похищенные люди.

    Мирошник отметил, что этой темой сейчас занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По его словам, есть предварительные списки, но они не окончательные. Есть люди, судьба которых неизвестна, или о них есть только отрывочные данные.

    Ранее Мирошник заявил, что ВСУ расстреливают мирных жителей в Курской области.

    Коментарии (21)
    30 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

    На видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом «убивать эту нечисть», передает РБК.

    Ранее в силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

    До этого солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.

    Коментарии (17)
    28 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Неудачная попытка украинских войск атаковать Курскую область привела к серьезным последствиям для ВСУ на территории Донбасса, заявил на YouTube-канале Dialogue Works отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    По его мнению, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ошибочное решение, которое обернулось крупным поражением украинских сил в Донбассе, передает РИА «Новости».

    Риттер проанализировал ситуацию на фронте и пришел к выводу, что атака ВСУ на Курскую область была серьезной стратегической ошибкой. По его словам, главнокомандующий ВСУ «прекрасно понимал, что эта операция не принесет желаемых результатов».

    «Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом… Он заплатил за это огромную цену», – подчеркнул Риттер.

    По мнению американского разведчика, неудачная атака на Курскую область привела к тому, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Кроме того, эта операция ослабила позиции украинских войск в Донбассе, что позволило российским военным перехватить инициативу и начать успешное наступление.

    Ранее российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области.

    Коментарии (6)
    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

    Коментарии (6)
    30 августа 2024, 06:16 • Новости дня
    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ

    Посол Мирошник: Польские формирования и другие наемники замечены в Курской области

    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ
    @ Michal Fludra/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Посол побывал в Курской области, где встретился с жителями, которые видели в регионе военных людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Покидавшие свои дома местные жители сталкивались с боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах, передает РИА «Новости».

    В то же время, местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУ, у которых осталось что-то человеческое, призывали людей уходить, потому что за ними шли поляки, «которые не пощадят».

    Мирошник рассказал, что Россия получила огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. По его словам, ВСУ часто наносили удары по домам начиненными зажигательными боеприпасами беспилотниками.

    «Люди оттуда эвакуировались, но видимо из-за какой-то злости или звериной жестокости они расстреливали, сжигали дома», – заявил Мирошник.

    Посол добавил, что местные жители рассказали, что ВСУ в целом ряде деревень дома расстреливали в упор из БТР для развлечения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

    Коментарии (13)
    27 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Россию, пояснил, что его визит на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента.

    Он заявил, что на Курской атомной электростанции в Курчатове зафиксированы следы ударов беспилотников, передает ТАСС.

    По его словам, атомная станция не должна быть «объектом военных действий» ни при каких условиях. Глава агентства пояснил, что Курская АЭС – это работающий атомный объект, там совершенно другие эксплуатационные температуры, в случае внешнего воздействия на станцию последствия «могут оказаться крайне серьезными».

    Напомним, Гросси прибыл во вторник в Курчатов, где находится Курская АЭС.

    Коментарии (20)
    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

    Коментарии (8)
    29 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли более 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, включая БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла артиллерийское орудие, установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовиков в направлении Коренево и Черкасского Поречного. Сорваны попытки атак в сторону Борок, Кремяного, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 70 человек и четыре бронемашины. Пять украинских боевиков сдались в плен.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны у Апанасовки, Борок, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьского, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагостя и Черкасской Конопельки.

    Авиация в Сумской области ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Басовки, Водолаги, Глухова, Искрисковщины, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Сумов, Шалыгино и Эсмани.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 человек, 74 танка, 36 БМП, 64 БТР, 486 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

    Коментарии (18)
    29 августа 2024, 10:59 • Новости дня
    Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия
    Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал вторжение украинской армии в Курскую область, призвав снять все ограничения на удары по России западным оружием.

    По его словам, Украина «проявила большое стратегическое мужество», вторгнувшись в российскую область, передает ТАСС.

    Более того, Боррель призвал дать Киеву больше систем ПВО и разрешить использовать западное оружие «в полную силу».

    Также глава дипслужбы ЕС сообщил, что 6 млрд евро помощи Украине остаются замороженными из-за вето Венгрии, пообещав искать пути преодоления данного вето.

    Кроме того, Боррель признал, что передать Киеву новые системы ПВО без задержек будет непросто.

    «Буду активно давить на страны ЕС, чтобы они выполнили свои обещания, в первую очередь в сфере ПВО», – пообещал Боррель.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить усиление военной поддержки Украины.

    Коментарии (20)
    28 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты последних замеров радиационного фона на территории Курской области показали, что он остается в пределах допустимых норм, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг экологической обстановки в регионе, передает ТАСС. Согласно последним данным, радиационный фон и концентрация химически опасных веществ в Курской области находятся в пределах нормы.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

    Коментарии (2)
    28 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    МЧС: Из «серой зоны» в Курской области эвакуируют мирных жителей
    МЧС: Из «серой зоны» в Курской области эвакуируют мирных жителей
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области из «серых зон» эвакуируют мирных жителей, сообщили в МЧС России в среду.

    Работа ведут подразделения министерства обороны и волонтерские организации, они ищут людей в «так называемой серой зоне», указали в МЧС, передает ТАСС.

    Пока отработано 33 заявки на индивидуальную эвакуацию с территорий.

    Ранее в МЧС сообщили, что министерство и волонтеры помогли воссоединить 330 семей, эвакуированных из Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Военные рассказали об издевательствах и пытках в украинском плену
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России
    Жену и сыновей генерала Попова допросили по делу о хищениях в парке «Патриот»
    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
    На подмосковном складе задержали 120 нелегальных мигрантов
    В школах Москвы изменили формат торжественных линеек

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    F-16 пополнил список «подвигов» украинских пэвэошников

    Крушение истребителя F-16 вызвало политический скандал на Украине. ВСУ не только потеряли «лучшего пилота», но и, судя по всему, столкнулись с проблемой «дружественного огня»: депутаты Верховной рады сообщают, что самолет могла сбить система Patriot. Отразится ли инцидент на будущих поставках истребителей и насколько реальной звучит версия о ЗРК Patriot? Подробности

    Перейти в раздел

    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция посадила Дурова на привязь

    Франция продолжает следствие в отношении Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под судебный надзор: ему запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции. Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей. Как в дальнейшем будет развиваться дело против Дурова? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............