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В МЧС заявили о нормальном радиационном фоне в Курской области
В МЧС сообщили, что радиационный фон в Курской области остался в пределах нормы
В Курской области не зафиксировано превышение радиационного фона, сообщил на пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.
Также нет повышенной концентрации химически опасных веществ, добавил он.
По словам Шарова, более 440 семей с начала эвакуации смогли воссоединиться после того, как покинули опасные районы Курской области, передает ТАСС.
«За сутки удалось восстановить связь с родственниками 19 человек. В общей сложности на сегодняшний день воссоединение произошло для 443 семей», – сообщил он.
Также представитель МЧС рассказал, что финансовую помощь получили 76 жителей приграничных районов Курской области, пострадавших от атак ВСУ. Общая сумма выплат составил около 1 млрд 100 млн рублей.
Ранее опасные районы Курской области за сутки покинули 3,2 тыс. человек.