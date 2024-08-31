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    Ошибка МИД Украины усугубила ненависть поляков к соседям
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    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного
    В Москве показали поезд «Белый кречет» для ВСМ Москва – Петербург
    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара
    Авария привела к отключению Армянской АЭС от энергосистемы страны
    Минфин США оценил стоимость российских ценных бумаг у американских инвесторов
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    6 комментариев
    31 августа 2024, 10:35 • Новости дня

    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Военкор Котенок: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об отступлении ВСУ из населенного пункта Галицыновка и о начале отвода украинских подразделений из района Угледара.

    «На Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод подразделений из узла обороны в районе Угледара в ДНР», – сообщил он в своем Telegram-канале.

    Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в направлении Константиновки на Угледарском участке.

    30 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

    Посол Мирошник иронично назвал «достойным началом» ликвидацию F-16 из Patriot на Украине

    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

    «Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он также иронично отметил, что ВСУ не дали российским военнослужащим получить награду за уничтожение F-16.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    Напомним, издание The Wall Street Journal  сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

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    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

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    30 августа 2024, 19:16 • Видео
    Сербия предпочла французское русскому

    В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    29 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Запад» за последние сутки взяла под контроль Стельмаховку в ЛНР, группировка «Центр» – Николаевку в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Запад» также поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ у Петропавловки и Купянска (Харьковская область), Торского и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак украинских штурмовиков 1-й бригады нацгвардии, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 520 человек, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожено три склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку в ДНР и поразила формирования 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки в ДНР. Она также отразила семь контратак штурмовиков 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 530 человек, американский БТР М113, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Южная группировка поразила живую силу и технику 24-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 4-й танковой бригад ВСУ у Часова Яра, Красногоровки, Карповки, Ступочек и Константиновки в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 740 человек, БТР М113, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два американских орудия М119 и три станции радиоэлектронной борьбы.

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    29 августа 2024, 07:23 • Новости дня
    Николаевское подполье предупредило о шокирующих для Киева разоблачениях

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Киев будет потрясен, если узнает о масштабах поддержки России среди украинских бизнесменов, чиновников и других влиятельных лиц.

    По его словам, значительная часть украинского населения испытывает глубокую неприязнь к действующей власти и активно содействует России в рамках спецоперации. Многие из тех, кто оказывает помощь, занимают высокие посты и обладают значительным влиянием, передает «Комсомольская правда».

    Представитель подполья также отметил, что участники движения не преследуют материальной выгоды и действуют исключительно из убеждений.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    28 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/DPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинская сторона использует для распространения фейков и дезинформации не только ботов, но и целые каналы, которые могут выглядеть как «живые», таким Telegram-каналом является «Курск сейчас», сообщили авторы «Войны с фейками». Удалось установить, что за ним стоит бывшая московская журналистка Карина Орлова, уехавшая в США еще до начала СВО.

    «Курск сейчас» постепенно менял тематику постов в сторону негатива в адрес России, а также создавал иллюзию честности, сообщили разоблачители подобного контента в публикации.

    Канал выражал сомнение в правильности СВО, а также одним из первых сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинут на Нобелевскую премию мира.

    «Работа OSINT-аналитиков «Войны с фейками» помогла установить: за каналом, маскирующимся под обычный курский паблик, стоят ЦИПсО, а его владельцем является обиженная на Россию журналистка, покинувшая страну еще до начала СВО. Канал был выкуплен в августе 2022 года, покупателем же выступила некая Елена, проведя оплату криптовалютой», – говорится в сообщении.

    Сейчас автор, публикующий посты в «Курске сейчас», бывшая российская журналистка Карина Орлова проживает в США. Она активно поливает грязью РФ в социальных сетях, публично одобрила вторжение ВСУ в Курск. 

    Канал «Курск сейчас» был создан в 2019 году под другим брендом (назывался Mobilenews46) и на протяжении нескольких лет имел устойчивое число подписчиков – в пределах 10 тысяч. Стремительный рост начался в апреле текущего года, а пика в 50 тысяч достиг после вторжения ВСУ в Курскую область. Естественный прирост был вызван повышенным интересом жителей региона к происходящим событиям. При этом канал за счет своего «веса» попал в поисковые выдачи по запросу «Курск», что создает главную опасность для жителей.

    Среди публикаций канала  c 6 августа заметно странное сочетание: стандартные для любого российского паблика посты перемежаются с паническими заявлениями о контроле ВСУ над населенными пунктами, там также высказываются претензии к российскому руководству, чаще всего безосновательные.

    Сам канал «Курск сейчас» связан репостами с других фейковых каналов, которые практически одинаково освещают информацию, но от себя добавляют необходимые им детали, создавая тем самым напряжение или сомнение у читателей.

    «Разоблачить такой канал самостоятельно непросто, администраторам этой площадки удалось ввести в заблуждение как местных, так и федеральных журналистов. Призываем всех активно жаловаться на этот канал и писать в комментариях предупреждения о том, что авторы – не те, за кого себя выдают», – отмечают авторы «Войны с фейками».

    Читатели газеты ВЗГЛЯД также обратили внимание на рекламную активность «Курск сейчас» в Telegram-каналах региона, освещающих, в том числе обстановку в Судже и других населенных пунктах области. Сейчас эти рекламные посты удалены.

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    29 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска добиваются успехов на Красноармейском направлении, не исключена возможность освобождения Красноармейска (украинское название – Покровск), заявил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

    По его словам, бои в этом районе длятся уже несколько недель, и российские силы демонстрируют определенные достижения, передает ТАСС.

    В ходе выступления на конференции по безопасности в США Коэн отметил, что российские войска ведут успешные наступательные операции в районе города и добиваются там определенных успехов.

    По его мнению, российские силы могут взять Красноармейск под контроль.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    29 августа 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Киевской области
    Стало известно о взрывах в Киевской области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в Киевской области в четверг на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский канал «Новости. LIVE».

    Как говорится в сообщении, взрывы звучат в Киевской области, передает РИА «Новости», однако подробностей не приводится.

    Ранее в четверг украинский телеканал «Общественное» сообщил, что взрывы слышны в Киеве и за городом на фоне воздушной тревоги.

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    30 августа 2024, 11:10 • Новости дня
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

    По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр, в ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте, передает ТАСС.

    Среди них военная форма украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также документы, подтверждающие их нахождение на территории Украины.


    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела в отношении задержанных по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наемниках из мексиканских картелей в рядах ВСУ.

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    28 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складам ВСУ и сортировочной станции в Сумах

    Подполье: Склады ВСУ и сортировочная ж/д станция поражены в Сумах

    Tекст: Вера Басилая

    Склады и железнодорожная сортировочная станция, где распределяют боеприпасы по подразделениям ВСУ, поражены в городе Сумы на Украине, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, в районе сортировочной части железнодорожного вокзала находятся склады, где происходит распределение боекомплекта по подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что склад с ракетным вооружением поражен в Сумах.

    Утром в понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, а в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре.

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    30 августа 2024, 09:20 • Новости дня
    Мирошник: Российских солдат начинают кормить в плену ВСУ только перед визитом проверяющих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, человек, который по обмену был возвращен в Россию, говорил ему: «Когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что примерно через неделю приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», передает РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Он отметил, что «с ребятами работают врачи и СК, через какое-то время эти подробности будут известны мировому сообществу». «Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – заключил он.

    Ранее Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных.

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    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    29 августа 2024, 22:31 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам в порту Одессы

    Подполье сообщило об ударе по порту в Одессе, где находились иностранные наемники

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по порту в Одессе, где находились наемники, которые принимали и распределяли западную военную технику, ликвидированы более 20 «иностранных специалистов», заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был в Ильичевский порт в Одессе. Источники Лебедева сообщили, что удар был нанесен по зданию с «иностранными специалистами» ВСУ. Они отвечали за привозимую западную технику, передает РИА «Новости».

    Предположительно, ликвидированы более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали. Четверых эвакуировали на улетевшем в сторону Румынии вертолете.

    Ранее «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области.

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    28 августа 2024, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» за последние сутки взяли под контроль поселок Камышевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила формирования 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила семь контратак украинских штурмовиков 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 475 человек, американский БТР М113, американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

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    30 августа 2024, 13:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16

    Генерал авиации Попов: ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за человеческого фактора

    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    В момент отражения российской атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Эти нюансы могли сработать против Киева, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее генштаб ВСУ официально признал потерю F-16 с пилотом. Согласно одной из версий, причиной стал «дружественный огонь».

    «Существует несколько версий того, как Украина потеряла истребитель F-16. Согласно одной из них, самолет был поражен ударом ВС России. В понедельник целями нашей атаки среди прочего были военные объекты в Ивано-Франковской области. Возможна ситуация, при которой летчик в воздухе пытался уйти от нашей ракеты, но его маневр в силу определенных ошибок привел к падению», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Другая версия – наиболее вероятная – предполагает, что F-16 был сбит комплексом Patriot», – продолжил он. По мнению собеседника, летчик истребителя, который был поднят в воздух для отражения российской атаки, мог в «азарте боя» войти в зону поражения ПВО – и это закончилось «дружественным огнем».

    Однако не исключено, что вина за инцидент лежит исключительно на украинском расчете ПВО. «Военные, которые не в полной мере знакомы с нюансами работы ЗРК, могли попросту довериться автоматике. В этом случае события, вероятно, развивались следующим образом: программа обнаружила цель, включила автосопровождение, система вовремя не получила сигнал от человека или же из-за сбоя истолковала его иначе, а потому отработала по истребителю», – рассуждает Попов.

    То, что не сработала система «свой – чужой» вполне объяснимо. «ЗРК Patriot – тот, который стоит на вооружении у США, и тот, который Вашингтон продает или поставляет третьим странам – отличается комплектацией. Кроме того, F-16 передали Киеву не из Штатов, а из резерва Нидерландов, то есть машина, судя по всему, была подготовлена в Европе», – пояснил эксперт. Он напомнил, что на «дружественный огонь» жаловались в Израиле и Ираке, на вооружении которых также стояли ЗРК Patriot.

    «Кроме того, в момент отражения атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Все действия, как правило, отрабатываются в ходе учений и тренировок, таковых на Украине не проводили. Поэтому нюансы технологии эксплуатации могли сработать против Киева. Таким образом, ВСУ потеряли F-16 из-за человеческого фактора, незнания техники и отсутствия навыков», – акцентировал спикер.

    По мнению генерала авиации, США не станут подтверждать информацию о том, что F-16 был сбит из Patriot, потому что это стало бы антирекламой для ЗРК. «Если они признают этот факт на официальном уровне, то покупатели этих комплексов задумаются, зачем нужна ПВО, которая будет бить по своим», – отметил он.

    Собеседник допускает, что потеря F-16 может притормозить поставки Киеву следующей партии истребителей. «Западные страны передали ВСУ совсем небольшое число машин. Если «самолетопад» продолжится, то это тоже станет антирекламой еще и F-16, в чем абсолютно не заинтересованы США», – заключил Попов.

    Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. ЧП произошло в понедельник во время отражения массированного ракетного удара со стороны ВС России. «Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в сообщении ведомства. Специальная комиссия Минобороны Украины работает в районе падения машины для выяснения причин аварии, добавили там.

    По информации источников газеты The Wall Street Journal, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», – пишет издание. За штурвалом истребителя был летчик 204-й бригады тактической авиации ВСУ, подполковник Алексей Месь. Он – один из первых украинских военных, прошедших подготовку на F-16. В США его назвали «лучшим летчиком».

    Версия об ошибке пилота указана и в докладах украинских военных, сообщает депутат Рады Марьяна Безуглая. Однако она со ссылкой на собственные источники заявила, что F-16 был сбит комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

    Пентагон не смог подтвердить данные Безуглой. «У меня недостаточно достоверной информации, поэтому говорить о том, был ли этот пилот сбит дружественным огнем (чего я сообщить не могу), должны сами украинцы», – сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

    Напомним, украинская армия получила первые истребители F-16 в июле. Журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 самолетов. Издание также указывало, что до конца 2024 года у армии Украины будет на вооружении 20 истребителей. Владимир Зеленский за помощь с получением истребителей благодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

    Коментарии (4)
    28 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт Анпилогов: Украина неспособна достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина не обладает мощностями, позволяющими самостоятельно создавать новые АЭС. Офису Зеленского придется обращаться за помощью к американским фирмам и банкам, однако это приведет к колоссальному удорожанию электроэнергии для будущих потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее на Украине заявили о намерении достроить Чигиринскую АЭС.

    «Речь идет о производственной площадке Чигиринской ТЭЦ, которую еще в советское время несколько раз переименовывали в АЭС. Строительных работ данный бюрократический процесс не касался. Проект находился на самой ранней стадии возведения: конструировались здания гуманитарного характера, в частности панельные жилые дома для работников будущей станции», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Сейчас же Украина заявляет о планах по возведению полноценной АЭС с энергоблоками по американской технологии АР1000. Данный реактор уже используется в Китае, однако Поднебесная отказалась от очередной установки этого оборудования. Официальная причина решения не оглашалась, однако вполне возможно, что Пекин был не удовлетворен качеством разработки США. В самих Штатах судьба АР1000 также складывается не лучшим образом», – уточняет он.

    «Что касается Украины, единственной страной, кто может выдать ей кредит на возведение новой станции, являются США. Скорее всего, офис Зеленского получит деньги лишь с условием оформления займа с рыночной ставкой. В текущих условиях это может стать колоссальным бременем для экономики страны», – акцентирует эксперт.

    «Конечно, обслуживание кредита в этом случае ляжет на плечи потребителей. Однако в таком случае создание АЭС теряет всякий смысл, поскольку главная задача данного объекта – обеспечение населения дешевой энергией. Тем не менее сама по себе площадка Чигиринской ТЭЦ хорошо подходит для конструирования станции», – уверен он.

    «Фактически она находится в центре страны, что может позволить ей поставлять электричество во многие регионы Украины. Однако против проекта по экологическим причинам могут выступить соседние государства ЕС. Кроме того, строительные работы придется вести в условиях военного времени. Данный факт значительно повышает риски. Офису Зеленского придется искать застройщика, готового пойти на эти риски», – уточняет собеседник.

    «Искать его определенно придется за рубежом. У Украины в настоящий момент нет необходимых ресурсов для возведения АЭС. Потенциал советского времени был полностью растерян. Поэтому заявленный проект, вероятно, постепенно превратится в очередную коррупционную схему», – считает эксперт.

    На этом фоне он указал на масштабы воровства на Украине: чиновники умудряются «делать деньги на военных подрядах и гуманитарке». «Они присваивают это себе, а потом перепродают через розничную сеть, а иногда и реэкспортируют под видом украинского продовольствия. В случае с атомной отраслью провести подобные схемы будет сложнее, потому что придется воровать на американской стороне, а не на украинской. Но и здесь будут найдены подходы», – считает спикер.

    «Офис Зеленского руководствуется стратегией: «Если могут дать деньги – проси их на любой проект». Сейчас в этой стране умоляют о займах на любой разрушенный мост. Представители атомного сектора, скорее всего, решили, что им тоже можно попытаться залезть в кормушку», – заключил Анпилогов.

    Ранее украинская компания «Энергоатом» заявила о намерении достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области. Там планируют возвести четыре энергоблока по технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине, предусмотренной на период до 2050 года.

    Под строительство, как утверждается, уже выделен земельный участок площадью более 38 гектаров. «Энергоатом» намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша», – сказал и. о. гендиректора компании Петр Котин. Сейчас населенный пункт представляет собой улицу с двумя заселенными пятиэтажками и одним магазином.

    Напомним, решение о строительстве Чигиринской АЭС было принято еще в 1970 году. Проект был заморожен в 1989-м в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Возможность возобновления строительства Чигиринской АЭС в Киеве обсуждают с осени 2022 года.

    Кроме того, для усиления энергетической безопасности страны «Энергоатом» проводит ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Как сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко, правительство по-прежнему планирует покупку двух реакторов российского производства ВВЭР-1000 у Болгарии.

    Также на Хмельницкой АЭС стартовал проект по строительству энергоблоков № 5 и № 6. Эти устройства будут первыми из тех девяти, что американская компания Westinghouse собирается создать на Украине. Глава «Энергоатома» Котин заявлял, что после запуска строящихся блоков ХАЭС станет крупнейшей в Европе и заберет этот статус у Запорожской АЭС. Исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман в свою очередь отмечал, что все украинские атомные энергоблоки уже избавились от зависимости от российского атомного топлива.

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