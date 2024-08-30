Психолог объяснила важность праздника для детей на День знаний

Психолог Шиманская рассказала, как устроить школьникам праздник в первый учебный день

Tекст: Татьяна Косолапова

Школы Москвы внесли изменения в традиционный формат проведения торжественных линеек. Из-за соображений безопасности, а также в связи с прогнозом погоды на первый учебный день было принято решение проводить мероприятия в зданиях школы без участия родителей.



«Первое сентября для школьников обязательно должен быть праздником. Вообще любые праздники детям важны, так как помогают на уровне сознания, эмоционального состояния, ощутить переход на следующий уровень. А каждый учебный год – это обязательный переход на следующий этап», – говорит Шиманская.

Она подчеркивает, что в действительности нет никакой разницы, где именно проводится торжественная линейка – на улице или в помещении. Главное, чтобы каждой школе удалось сохранить атмосферу праздника. Учебное заведение необходимо украсить внутри, организовать концертную программу с участием педагогов и учеников старших и младших классов, сохранить традицию первого звонка, добавить игры и активности. Особенно это важно для первоклашек, поскольку эти впечатления останутся с ними на всю жизнь.

«Атмосферу праздника также должны поддерживать и родители. Детей необходимо нарядить, отгладить рубашки, мальчикам бабочки или галстуки, девочкам обязательно сделать прически, пусть и традиционные, с бантиками. Ощущение праздника начинается уже с момента подготовки, сам ритуал создает ребенку настроение, и это очень важно», – объясняет психолог.

В день линейки она рекомендует проснуться пораньше, чтобы не спешить и не суетиться. Если заранее все не продумать и не подготовить, а наутро не окажется под рукой нужной одежды или что-то с ней случится, все пойдет наперекосяк, то и настроения праздника никакого не будет.

«Праздник это – это соединение вот этих ресурсных эмоций: счастья, радости, благодарности, нацеленности на результат. И тогда волнение перед первым сентября становится предвкушением. Поэтому самое главное – это начало праздника до школы», – считает Шиманская.

Также специалист советует родителям школьников обзавестись какой-нибудь традицией перед началом учебного года. Например, за день до этого можно вместе с ребенком приготовить пиццу, а затем ежегодно повторять эту традицию. Это позволит создать праздник на уровне генетических удовольствий.

Немаловажно и то, как родитель провожает ребенка в школу, подчеркивает психолог. Смотреть на школьника стоит с гордостью и любовью, вне зависимости от его успеваемости и поведения в учебном заведении, следует проявлять радость за то, что ребенок идет на следующую ступень.

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