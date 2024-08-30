Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.9 комментариев
Маск заявил о стремительном приближении США к банкротству
Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что в ближайшее время США могут столкнуться с банкротством.
Избыточные расходы правительства способствуют инфляции, заявил он, поэтому страна стремится к тому, чтобы стать банкротом, передает ТАСС со ссылкой на пост Маска.
В конце июля Министерство финансов США сообщило, что государственный долг впервые в истории превысил 35 трлн долларов. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, к 2034 году он может превысить 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП.