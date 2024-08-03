Эксперт по физиогномии оценил реакцию сенатора Савельева на арест

Tекст: Вера Басилая

Ковалева обратила внимание, что тело Савельева было натянуто как струна, и он слегка покачивалось, на лице читался стресс и волнение. При этом поджатые губы сенатора свидетельствуют о том, что ему не нравится информация, которую он слышит, указала психолог, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, Савельев часто моргает, правый глаз дергается, что значит пик напряжения, мозг пытается быстро обработать полученную информацию, но на его лице нет раскаяния или сожаления.

Эксперт сделала вывод, что Савельев не испытывает облегчения от решения суда, потому что он морально настроен на продолжение судебных разбирательств.

В свою очередь, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что госнаграды Савельева не будут учтены судом в качестве смягчающих обстоятельств, если будет доказано, что он совершил особо тяжкое преступление.

Дмитрий Савельев награжден орденами Александра Невского, Почета, двумя медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР».

Напомним, Савельев подозревается в том, что «заказал убийство своего бывшего партнера» – предпринимателя Сергея Ионова, который в 2022 году был осужден за растрату 1,6 млн рублей в одной из фирм. Узнав о подготовке преступления, правоохранители инсценировали убийство для изобличения его заказчика и организаторов.

Суд арестовал Савельева до 2 октября. Сообщалось, что согласно документам, основные активы сенатора находятся в долевой собственности его детей и «в пользовании» Савельева и его супруги.