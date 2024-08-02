Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.13 комментариев
Основная недвижимость сенатора Савельева оказалась записана на детей
Основные объекты недвижимости семьи сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева принадлежат его детям.
В их числе находится дом площадью свыше 1,3 тыс. кв. метров, а также несколько земельных участков для размещения торговых объектов, передает РИА «Новости».
Согласно документам, основные активы сенатора находятся в долевой собственности его детей. К ним относятся участок площадью 130 соток, жилой дом площадью 1321 кв. метр, гостевой дом размером 258 кв. метров, баня, гараж, сторожка, а также квартира в 247 кв. метров. Эти объекты находятся «в пользовании» Дмитрия Савельева и его супруги.
Кроме того, у супругов имеется ряд земельных участков под жилое строительство и для размещения торговых объектов. Наибольший из них занимает почти 121 тыс. кв. метров. В 2020 году в долевой собственности Савельева находились только нежилые помещения и здания, включая 11/200 доли в котельной.
Ранее сенатор Савельев был задержан, и Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности.