Хуситы согласились на перемирие для буксировки горящего танкера Sounion

Tекст: Вера Басилая

В сообщении миссии говорится, что после того, как на борту нефтяного танкера, который перевозил нефть для режима, вспыхнул пожар, приведший к экологической угрозе, несколько стран обратились с просьбой к хуситам о временном перемирии для буксировки горящего судна, передает ТАСС.

Также в диппредставительстве Ирана отметили, что «неспособность оказать помощь и прекратить разлив нефти в Красном море объясняется небрежностью некоторых стран».

Ранее сообщалось, что в результате атаки хуситов в Красном море пострадал танкер Sounion, следовавший под флагом Греции.

Экипаж танкера Sounion состоит из 23 филиппинцев и 2 граждан России. Весь экипаж судна эвакуирован.