  • Новость часаДуров выпущен под судебный надзор во Франции
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    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ (ВИДЕО)
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Прокуратура Парижа опровергла допрос Дурова по делу о насилии над ребенком
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    12 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    12 комментариев
    28 августа 2024, 23:06 • Новости дня

    Хуситы согласились на перемирие для буксировки горящего танкера Sounion

    Tекст: Вера Басилая

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) согласилось на временное перемирие, чтобы буксиры и спасательные суда подошли к горящему танкеру Sounion, заявило постоянное представительство Ирана при ООН.

    В сообщении миссии говорится, что после того, как на борту нефтяного танкера, который перевозил нефть для режима, вспыхнул пожар, приведший к экологической угрозе, несколько стран обратились с просьбой к хуситам о временном перемирии для буксировки горящего судна, передает ТАСС.

    Также в диппредставительстве Ирана отметили, что «неспособность оказать помощь и прекратить разлив нефти в Красном море объясняется небрежностью некоторых стран».

    Ранее сообщалось, что в результате атаки хуситов в Красном море пострадал танкер Sounion, следовавший под флагом Греции.

    Экипаж танкера Sounion состоит из 23 филиппинцев и 2 граждан России. Весь экипаж судна эвакуирован.

    28 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.

    По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

    В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.

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    28 августа 2024, 09:39 • Новости дня
    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Алаудинов: Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенных боев был нанесен серьезный урон ВСУ, уничтожено большое количество живой силы и техники противника, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области подразделения спецназа «Ахмат» нанесли сокрушительный удар по противнику.

    «Наши бойцы проявили высочайший профессионализм и мужество, уничтожив большое количество украинских военнослужащих», – подчеркнул Алаудинов.

    Он добавил, что также были уничтожены две единицы бронетехники.

    Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Великобритании с целью предотвратить исполнение российских судебных решений, в том числе на платформе YouTube, в отношении нее за рубежом.

    Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

    Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

    Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

    По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

    Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

    Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.

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    28 августа 2024, 15:45 • Новости дня
    Дурову грозит обвинение в насилии над ребенком в Швейцарии

    В Женеве начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком

    Дурову грозит обвинение в насилии над ребенком в Швейцарии
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Апелляционная палата кантона Женева в октябре 2023 года поручила прокуратуре города расследовать жалобу в отношении основателя Telegram Павла Дурова от его бывшей девушки Ирины Болгар, она обвиняла бизнесмена в насилии над их общим сыном.

    Заявление подано по трем эпизодам насильственных действий, которые отец якобы совершил в отношении ребенка 2017 года рождения, передает РИА «Новости».

    Женевская прокуратура не стала возбуждать уголовное преследование, так как эпизоды случились более трех месяцев до начала расследования. Болгар обжаловала это решение.

    Решение об отказе в возбуждении отменили, в прокуратуре проведут следственные действия или расследования, которые ведомство сочтет необходимыми, говорится в решении суда.

    По данным агентства, имена затронутых лиц не разглашаются, но детали указывают, что иск был подан Ириной Болгар против Павла Дурова. Источник в Женеве подтвердил, что речь идет об этих лицах.

    Отмечается, что жалобу подали в связи с тремя случаями насилия с апреля 2021 года по июль 2022 года в Париже, ОАЭ и Женеве.

    Ранее Politico сообщила, что Франция объявила в розыск брата задержанного в Париже Дурова.

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    28 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    Минобороны потратило на некачественные бронежилеты 2,4 млрд рублей
    Минобороны потратило на некачественные бронежилеты 2,4 млрд рублей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Не менее 2,4 млрд рублей получили от Минобороны фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов, говорится в материалах дела.

    По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они оставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в материалах дела, обвиняемые обманом получили от министерства не менее 2,4 млрд рублей.

    Ранее «Коммерсант» сообщал, что СК расследует дело о хищении 2 млрд рублей руководством ООО «ГК «Пикет», куда входят гендиректор Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

    Коментарии (29)
    28 августа 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» на севере ЛНР

    Марочко: ВС России заманили в ловушку и уничтожили до взвода «азовцев» на севере ЛНР

    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» на севере ЛНР
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» (украинская бригада «Азов» признана террористической организацией и запрещена в РФ) около села Нововодяное на севере ЛНР, радикалы потеряли около взвода, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, разведка выяснила, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов» планирует штурмовать северо-западнее населенного пункта Макеевка, после чего было принято решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что нацисты повелись на уловку и, зайдя на позиции ВС России, попали в огневой мешок, после чего, потеряв около взвода, отошли на изначальные рубежи.

    Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ перешли к позиционным боям у Волчанска Харьковской области из-за нехватки сил и средств.

    Коментарии (7)
    28 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о новом штрафе для водителей с 1 сентября
    В Госдуме напомнили о новом штрафе для водителей с 1 сентября
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 сентября в России вступает в силу новый закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

    Так, за нарушение закона предусмотрены значительные штрафы для водителей и должностных лиц, передает РИА «Новости».

    За несоблюдение нового закона предусмотрены штрафы: для водителей – 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс. рублей.

    Кроме того, депутат напомнил, что ранее уже был принят закон, запрещающий высадку инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

    Ранее экспертный совет «Единой России» одобрил две социально значимые законодательные инициативы партии – о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица и об оказании бесплатной юридической помощи инвалидам I и II групп по вопросам обеспечения «доступной среды».

    Коментарии (11)
    28 августа 2024, 02:59 • Новости дня
    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС

    Украинский «Энергоатом» собрался завершить замороженную в 1989 году стройку Чигиринской АЭС

    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС
    @ Край Х/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская энергетическая компания «Энергоатом» хочет достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, проект заморозили в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила компания.

    Компания сообщила, что «готовится к реализации проекта по строительству», ведется поиск «новых площадок для строительства». Самым перспективным назван «Чигиринский, вблизи городка Орбита Черкасской области», передает РИА «Новости».

    Там хотят построить четыре новых энергоблока по американской технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине. Программа предусмотрена на период до 2050 года.

    Под проект выделен участок площадью более 38 га. Планируется возродить населенный пункт Орбита. Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что из Орбиты хотят сделать «один из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша».

    Кроме того, идут ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках Хмельницкой АЭС, где хотят построить реакторы типа ВВЭР-1000. Также на ХАЭС стартовал проект по строительству пятого и шестого энергоблоков по американской технологии.

    Напомним, украинский министр энергетики Герман Галущенко в январе заявил, что строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться летом или осенью 2024 года.

    В 2023 году сообщалось, что Украина планирует за три года начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440. Американцы методом проб и ошибок пытаются добиться совместимости своего топлива с реакторами советской постройки, что грозит аварийными ситуациями. Украина будет выступать как субподрядчик, дешевая сырьевая база и полигон для американцев.

    Коментарии (29)
    28 августа 2024, 06:33 • Новости дня
    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области

    В связи с атакой БПЛА в двух населенных пунктах Воронежской области провели временную эвакуацию жителей

    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области
    @ ГУ МЧС России по Воронежской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей двух населенных пунктов Воронежской области решили временно эвакуировать, так как обломки сбитого БПЛА вызвали пожар вблизи взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».

    Подчеркивается, что детонации не было. Однако оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Пожар потушили местными силами, жители возвращаются домой, сообщил Гусев.

    В субботу в Острогожском районе региона ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов.

    Коментарии (7)
    28 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Неудачная попытка украинских войск атаковать Курскую область привела к серьезным последствиям для ВСУ на территории Донбасса, заявил на YouTube-канале Dialogue Works отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    По его мнению, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ошибочное решение, которое обернулось крупным поражением украинских сил в Донбассе, передает РИА «Новости».

    Риттер проанализировал ситуацию на фронте и пришел к выводу, что атака ВСУ на Курскую область была серьезной стратегической ошибкой. По его словам, главнокомандующий ВСУ «прекрасно понимал, что эта операция не принесет желаемых результатов».

    «Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом… Он заплатил за это огромную цену», – подчеркнул Риттер.

    По мнению американского разведчика, неудачная атака на Курскую область привела к тому, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Кроме того, эта операция ослабила позиции украинских войск в Донбассе, что позволило российским военным перехватить инициативу и начать успешное наступление.

    Ранее российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области.

    Коментарии (6)
    28 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/DPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинская сторона использует для распространения фейков и дезинформации не только ботов, но и целые каналы, которые могут выглядеть как «живые», таким Telegram-каналом является «Курск сейчас», сообщили авторы «Войны с фейками». Удалось установить, что за ним стоит бывшая московская журналистка Карина Орлова, уехавшая в США еще до начала СВО.

    «Курск сейчас» постепенно менял тематику постов в сторону негатива в адрес России, а также создавал иллюзию честности, сообщили разоблачители подобного контента в публикации.

    Канал выражал сомнение в правильности СВО, а также одним из первых сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинут на Нобелевскую премию мира.

    «Работа OSINT-аналитиков «Войны с фейками» помогла установить: за каналом, маскирующимся под обычный курский паблик, стоят ЦИПсО, а его владельцем является обиженная на Россию журналистка, покинувшая страну еще до начала СВО. Канал был выкуплен в августе 2022 года, покупателем же выступила некая Елена, проведя оплату криптовалютой», – говорится в сообщении.

    Сейчас автор, публикующий посты в «Курске сейчас», бывшая российская журналистка Карина Орлова проживает в США. Она активно поливает грязью РФ в социальных сетях, публично одобрила вторжение ВСУ в Курск. 

    Канал «Курск сейчас» был создан в 2019 году под другим брендом (назывался Mobilenews46) и на протяжении нескольких лет имел устойчивое число подписчиков – в пределах 10 тысяч. Стремительный рост начался в апреле текущего года, а пика в 50 тысяч достиг после вторжения ВСУ в Курскую область. Естественный прирост был вызван повышенным интересом жителей региона к происходящим событиям. При этом канал за счет своего «веса» попал в поисковые выдачи по запросу «Курск», что создает главную опасность для жителей.

    Среди публикаций канала  c 6 августа заметно странное сочетание: стандартные для любого российского паблика посты перемежаются с паническими заявлениями о контроле ВСУ над населенными пунктами, там также высказываются претензии к российскому руководству, чаще всего безосновательные.

    Сам канал «Курск сейчас» связан репостами с других фейковых каналов, которые практически одинаково освещают информацию, но от себя добавляют необходимые им детали, создавая тем самым напряжение или сомнение у читателей.

    «Разоблачить такой канал самостоятельно непросто, администраторам этой площадки удалось ввести в заблуждение как местных, так и федеральных журналистов. Призываем всех активно жаловаться на этот канал и писать в комментариях предупреждения о том, что авторы – не те, за кого себя выдают», – отмечают авторы «Войны с фейками».

    Читатели газеты ВЗГЛЯД также обратили внимание на рекламную активность «Курск сейчас» в Telegram-каналах региона, освещающих, в том числе обстановку в Судже и других населенных пунктах области. Сейчас эти рекламные посты удалены.

    Коментарии (5)
    28 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетные удары российских военных вскрыли в обороне Украины слабые места, пишет The Wall Street Journal.

    «Атака ... выявила некоторые уязвимые места Украины», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что летом на Украину начали поступать первые истребители F-16, потенциально это могло бы усилить систему ПВО страны. Однако у Украины нет ресурсов для перехвата ракет во всех частях страны. Кроме того, в этом году энергетическая инфраструктура Украины из-за постоянных ударов ВС России по важным объектам стала более уязвимой.

    Отмечается, что в понедельник российские военные нанесли массированный удар по объектам ОПК на Украине. Как рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили лагерь иностранных наемников на Украине

    Коментарии (16)
    28 августа 2024, 13:32 • Новости дня
    Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
    Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Москва имеет альтернативные маршруты поставок газа в Европу, когда как решение Киева прекратить транзит российского газа по территории Украины нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у России есть альтернативные планы поставок голубого топлива в Европу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что решение Киева отказаться от транзита российского газа нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей – они будут вынуждены платить за газ гораздо больше, что негативно скажется на конкурентоспособности их промышленности.

    «Цены на газ значительно вырастут, что приведет к росту инфляции и снижению уровня жизни населения», – сказал представитель Кремля.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

    Коментарии (22)
    28 августа 2024, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» за последние сутки взяли под контроль поселок Камышевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила формирования 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила семь контратак украинских штурмовиков 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 475 человек, американский БТР М113, американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

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    28 августа 2024, 14:02 • Новости дня
    Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России

    Политолог Рар: Берлин и Лондон решили вместе готовиться к войне с Россией

    Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России
    @ Alberto Pezzali/ZUMA?global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Британии и Германии расширить оборонное сотрудничество продиктовано несколькими факторами. Во-первых, и Лондон, и Берлин испытывают финансовые трудности. Во-вторых, они сходятся во мнении, что конфликт с Россией необратим. И наконец, страны боятся возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Правительство Британии испытывает колоссальные финансовые трудности – Лондон тонет в долгах. Бюджетный голод ощущается и в Германии. Кроме того, эти две европейские страны сходятся в том, что конфликт с Россией – возможно, даже военный – неминуем. Поэтому Лондон и Берлин решили подставить друг другу плечо и маршировать вместе», – считает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, еще одним фактором, послужившим сближению Британии и ФРГ, стало возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа. «И в Лондоне, и в Берлине боятся реализации этого сценария. Кандидат в президенты США не раз намекал на то, что Вашингтону не нужен Североатлантический альянс. Вместе с тем испуганные английские и немецкие политики понимают, что НАТО придется чем-то заменить. С этой целью Англия выстраивает новый военный союз в Европе под своим началом», – пояснил собеседник.

    Политолог напомнил, что у Лондона уже есть договоренности с Варшавой, Бухарестом и Киевом. «Теперь приглашение получила и Германия. Я не исключаю, что в этот союз вклинится и Франция, но произойдет это, на мой взгляд, в том случае, если Эммануэль Макрон сумеет выкрутиться и остаться у власти», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах премьер-министра Британии Кира Стармера встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы начать переговоры по поводу нового двустороннего договора, который углубит сотрудничество между странами в области обороны.

    «Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, которое в настоящее время обсуждается между двумя странами и которое, как ожидается, будет завершено осенью», – говорится в сообщении офиса британского премьер-министра.

    Ожидается, что новое соглашение позволит Лондону и Берлину более эффективно координировать свои действия в сфере обороны и безопасности. В частности, стороны планируют расширить совместные военные учения и разработки в области оборонных технологий.

    Кроме того, Британия и Германия хотят согласовать новое партнерство в начале 2025 года. Соглашение будет касаться доступа к рынку, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности, биоразнообразия и окружающей среды.

    В канцелярии Стармера добавили, что вечером 28 августа британский премьер планирует посетить Париж, чтобы присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр. 29 августа у него запланирован рабочий завтрак с представителями французского бизнеса, включая руководство компаний Thales, Eutelsat, Mistral AI и Sanofi. Затем Стармер будет принят в Елисейском дворце президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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