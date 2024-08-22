Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.2 комментария
Экипаж атакованного в Красном море танкера Sounion эвакуировали, включая россиян
Reuters: Экипаж атакованного в Красном море танкера Sounion эвакуировали, включая россиян
Весь экипаж ранее атакованного силами хуситами танкера Sounion был эвакуирован, включая двух моряков из России, сообщает Reuters со ссылкой на представителя военной миссии Евросоюза Aspides («Щиты»).
Как говорится в сообщении, всех членов экипажа удалось спасти, они покинули судно, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате атаки хуситов в Красном море пострадал танкер Sounion, следовавший под флагом Греции.