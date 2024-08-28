Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Аварийный резерв для восстановления электроснабжения создали в Курской области
В Курской области создан аварийный резерв оборудования, необходимого для быстрого восстановления электроснабжения.
Об этом сообщило Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Сергея Цивилева с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, передает ТАСС.
Аварийный резерв оборудования для своевременного восстановления электроснабжения сформировали по решению правительства России.
На встрече обсуждались вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения в области. Минэнерго заявило о необходимости особое внимание уделять снижению количества аварийных ситуаций.
Ранее правительство Курской области определило размер компенсаций для жителей региона, пострадавших от ЧС.