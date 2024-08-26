Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
В Курской области утверждены выплаты пострадавшим от ЧС
Смирнов: Пострадавшие от ЧС жители Курской области смогут получить компенсацию до 1,5 млн рублей
Правительство Курской области определило размер компенсаций для жителей региона, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Размер выплат будет зависеть от степени причиненного вреда и может достигать 1,5 млн рублей в случае гибели кормильца, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Смирнов в своем Telegram-канале сообщил о введении новых мер поддержки для жителей региона, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Согласно утвержденному порядку, пострадавшие смогут получить единовременное денежное пособие в размере от 300 тыс. до 1,5 млн рублей.
По его словам, право на получение компенсации имеют жители региона, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций федерального или межрегионального масштаба. Он подчеркнул, что размер выплаты будет определяться в зависимости от характера и тяжести причиненного вреда. Так, в случае гибели члена семьи пострадавшие родственники смогут получить 1,5 млн рублей, эта сумма делится поровну между всеми близкими родственниками. За причинение тяжкого или среднего вреда здоровью предусмотрена выплата в размере 600 тыс. рублей, а за легкий вред – 300 тыс. рублей, отметил Смирнов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал автоматические выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий.