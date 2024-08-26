В Курской области утверждены выплаты пострадавшим от ЧС

Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область

Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар, что отличает его от коллег и предшественников

Tекст: Вера Басилая

По словам Степашина, он давно знает Путина в совместной работе. Экс-премьер отметил, что президента «ничего не поражает и не удивляет», он умеет держать удар, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что Путин ни разу не позволил себе сорваться, несмотря на все тяжелые обстоятельства, в том числе нападение на Курскую область.

«Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был Советский Союз, с Ельциным много работал, но чтобы не сорваться – невозможно», – заметил Степашин.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание.