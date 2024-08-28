Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.
По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.
В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.