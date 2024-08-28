Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу

Tекст: Александра Юдина

По его словам, у России есть альтернативные планы поставок голубого топлива в Европу, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что решение Киева отказаться от транзита российского газа нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей – они будут вынуждены платить за газ гораздо больше, что негативно скажется на конкурентоспособности их промышленности.

«Цены на газ значительно вырастут, что приведет к росту инфляции и снижению уровня жизни населения», – сказал представитель Кремля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.