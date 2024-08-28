Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
Москва имеет альтернативные маршруты поставок газа в Европу, когда как решение Киева прекратить транзит российского газа по территории Украины нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, у России есть альтернативные планы поставок голубого топлива в Европу, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что решение Киева отказаться от транзита российского газа нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей – они будут вынуждены платить за газ гораздо больше, что негативно скажется на конкурентоспособности их промышленности.
«Цены на газ значительно вырастут, что приведет к росту инфляции и снижению уровня жизни населения», – сказал представитель Кремля.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.