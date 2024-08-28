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Росавиация: Аэропорты Казани и Нижнекамска восстановили работу без ограничений
Введенные ранее ограничения по работе воздушных гаваней Казани и Нижнекамска более не действуют, сообщили в Росавиации в среду днем.
Ограничения сняли в 12.30 мск, в период работы ограничений на запасные аэродромы улетели восемь воздушных судов, летевших в Казань, и два, следовавших в Нижнекамск, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Там пояснили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пять из летевших в казанский аэропорт самолетов, приземлились в аэропорту Курумоч в Самаре, сообщили в этой воздушной гавани.
В среду в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения для обеспечения безопасности.