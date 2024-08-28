Росавиация: Аэропорты Казани и Нижнекамска восстановили работу без ограничений

Tекст: Алексей Дегтярев

Ограничения сняли в 12.30 мск, в период работы ограничений на запасные аэродромы улетели восемь воздушных судов, летевших в Казань, и два, следовавших в Нижнекамск, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там пояснили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пять из летевших в казанский аэропорт самолетов, приземлились в аэропорту Курумоч в Самаре, сообщили в этой воздушной гавани.

В среду в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения для обеспечения безопасности.