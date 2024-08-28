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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американцы проморгали Telegram

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Церковь переживет своих врагов на Украине

    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    11 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    19 комментариев
    28 августа 2024, 07:59 • Новости дня

    В аэропорту Казани ввели временные ограничения

    Росавиация: В аэропорту Казани ввели временные ограничения

    Tекст: Александра Юдина

    Временные ограничения для обеспечения безопасности введены на работу аэропорта Казани, сообщил представитель Росавиации пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

    В своем Telegram-канале он указал, что в целях безопасности утром 28 августа на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 7.00 мск.

    Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Саратова после атаки беспилотников.

    27 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, отмечается, что попадание зафиксировано во все назначенные цели.

    Ранее украинская пресса сообщила о взрывах в районе города Староконстантинова, на востоке которого расположен военный аэродром.

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    27 августа 2024, 21:51 • Новости дня
    СМИ: Дуров сообщил полиции, что должен был ужинать с Макроном

    Le Canard enchaine: Дуров сообщил полиции, что должен был ужинать с Макроном

    СМИ: Дуров сообщил полиции, что должен был ужинать с Макроном
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров в день прибытия в республику сообщил полиции, что должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает газета Le Canard enchaine.

    Дуров якобы сообщил полицейским, задержавшим его на выходе из самолета, что его ждал ужин с Макроном, передает RT. В Елисейском дворце при этом опровергли эти заявления и отметили, что «в тот вечер президент был в Ле-Туке».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

    По словам Лаврова, это доказывает, что Telegram – действительно надежный и популярный мессенджер, который по-настоящему защищен.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    27 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось

    Аналитик Онуфриенко указал на сложности наступления после освобождения Новогродовки

    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того, как украинское командование перебросило часть подразделений в Курскую область, наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении ускорилось. До Покровска остается совсем немного, а Мирноград уже видно без бинокля, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее США признали продвижение российских сил в Донбассе.

    «Наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении в последнее время ускорилось. После освобождения Красного Яра и Крутого Яра наши военные завязали бои в Николаевке – небольшом селе, от которого до окраин Мирнограда (Димитрова) остается порядка 800 метров. Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Украинском, Курахово и Покровском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом ВСУ», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Кроме того, на завершающих стадиях находятся бои в Гродовке и Новогродовке, добавил он. По поступающей информации, российская армия контролирует южную и центральную часть Новогродовки, рассказывает аналитик. «Насколько известно, бойцы ВС России уже вышли на окраины села Мемрик. Этот населенный пункт расположен западнее Карловки, за пределами того укрепрайона, который противник пытался выстраивать после потери Авдеевки вдоль западного берега реки Волчья и Карловского водохранилища. Причем это третья линия обороны ВСУ», – сказал Онуфриенко.

    «Здесь украинская группировка фактически оказалась перед выбором: либо оставить свои позиции и отойти, либо сдаться – третьего варианта я у них не вижу. Положение противника можно охарактеризовать как плохое, потому что до Покровска остаются десятки километров, а Мирноград (Димитров) уже видно без бинокля. Поэтому на это обратили внимание и в Киеве, и в Вашингтоне», – отметил аналитик.

    При этом говорить о численности группировки ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении сложно. «Киев для проведения курской авантюры был вынужден перебросить часть подразделений, находящихся в том числе в Донбассе. Из интервью украинских военнослужащих западным изданиям следует, что их сняли как раз с Красноармейского (Покровского), Дзержинского (Торецкого), Часов Ярского направлений», – пояснил спикер.

    Тем не менее продвижение ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении будет сопровождаться некоторыми трудностями. «Со сложностями мы столкнемся после освобождения Новогродовки. Там расположена шахта «Новогродовская № 3» и шахта «Котляревская». Они на 40-50 метров возвышаются над местностью, поэтому зачистить эти укрепления противника будет непросто. Однако, скорее всего, их доработает авиация», – детализировал Онуфриенко.

    У ВСУ же проблемы посерьезнее. «Дело в том, что на этом направлении они не успели создать устойчивую линию обороны, поскольку не рассчитали темпы наступления наших войск. Поэтому противник создавал оборону сначала в районе Орловки, потом западнее – вдоль реки Волчья. Если бы украинские военные сосредоточились на создании линии на Красноармейском (Покровском) направлении, то это стало бы для нас препятствием. Но на деле у ВСУ получилось несколько недостроенных, необорудованных обрывков. И теперь они при недостатке личного состава и техники отступают значительно быстрее, чем месяц назад», – заметил эксперт.

    Спикер также обратил внимание на обстановку на Дзержинском (Торецком) направлении. «После освобождения Нью-Йорка (Новгородского) бои идут в районе Нелеповки. Также российские бойцы ведут уличные бои в Торецке вдоль всей восточной части города, где он смыкается с пригородами Железного, Артемова, Дружбы. В перспективе, когда военные ВС России закончат бои в Нелеповке и продвинутся дальше, Торецк может оказаться в полукольце», – заключил Онуфриенко.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском (Покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Он сообщил, что США «внимательно следят за этим». «На этой приграничной территории идут тяжелые бои», – отметил Райдер. Пресс-секретарь американского военного ведомства заверил, что США «продолжат поддерживать связь, консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.

    Между тем Владимир Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой сложной для ВСУ. Он отметил, что там происходит «больше всего российских штурмов». Зеленский проинформировал, что после доклада главкома Александра Сырского принято решение усилить это направление.

    Генштаб ВСУ также сообщил о напряженной ситуации для ВСУ на Дзержинском (Торецком) направлении (подконтрольная Киеву часть ДНР). В сводке Минобороны России от 20 августа сообщалось, что группировка «Центр» освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие этого населенного пункта открыло для армии России путь на запад.

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    27 августа 2024, 19:03 • Новости дня
    Французский адвокат назвал мешающий Дурову выйти на свободу фактор

    Адвокат Либескинд: Дуров может провести в СИЗО Франции до четырех лет

    Французский адвокат назвал мешающий Дурову выйти на свободу фактор
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова могут отправить в следственный изолятор, так как есть негативный фактор, мешающий выйти ему на свободу под судебным надзором, заявил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

    После завершения содержания под стражей бизнесмен либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо попадет к следственному судье, который предъявит новое обвинение, сказал Либескинд РИА «Новости».

    Есть «значительный риск», что Дурова поместят в СИЗО до суда, так как он не проживает во Франции. Судья может посчитать, что предприниматель не явится в суд и покинет страну. Нахождение в СИЗО по уголовным делам может длиться до четырех лет, заключил юрист.

    Также ранее Либескинд отмечал, что власти Франции не могут запретить Дурову получать российскую консульскую помощь.

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    27 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Республиканского педагогического совета назвал неприемлемыми призывы других стран отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину.

    «Нам сейчас советуют… Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России», – передает БелТА его слова.

    Лукашенко заверил, что звучат предложения провести войска НАТО под Смоленск.

    Президент Белоруссии заверил, что страна переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками».

    Коментарии (20)
    27 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Зеленский назвал причину отказа Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Зеленский: Польша не хочет сбивать российские ракеты над Украиной без поддержки НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша не решается сбивать российские ракеты над Украиной без одобрения НАТО, заявил украинской президент Владимир Зеленский.

    «По вопросу сбивания ракет над нашей Украиной. Нужна, так понимаю, поддержка нескольких стран, и Польша, так понимаю, сомневается, чтобы быть наедине с таким решением», – сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, Польша хочет поддержку других стран в НАТО

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава еще в феврале предлагала союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной.

    По его словам, Польша на встрече в Париже предложила партнерам по альянсу сбивать ракеты, которые летят в сторону НАТО, но над украинской территорией.

    При этом батареи, при помощи которых сбивали бы ракеты, должны были размещаться в странах НАТО.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит Варшаве, если та попытается перехватить российские ракеты над Украиной.


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    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

    Коментарии (11)
    27 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки взяла под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка также поразила формирования 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Розовки, Новгородского (Нью-Йорка) и Сергеевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила семь контратак 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 530 человек, танк, четыре бронемашины, САУ 2С1 «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного в ДНР. Она также отразила контратаку украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 145 человек, бронемашину, гаубицу Д-20 и станцию РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Ивановки и Токаревки в Херсонской области.

    В зоне этой группировки ВСУ потеряли более 85 человек, американское орудие М777, американскую САУ Paladin и американскую гаубицу М119, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 19:45 • Новости дня
    Машина экс-депутата Рашкина сбила лося в Саратовской области
    Машина экс-депутата Рашкина сбила лося в Саратовской области
    @ Олеся Аксенова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина врезался в лося, инцидент произошел во вторник в Саратовской области, сообщил источник.

    Машина бывшего парламентария попала в аварию с лосем, на кадрах запечатлена туша животного, у автомобиля разбито лобовое стекло, сообщил источник «Известий».

    ДТП случилось между селами Широкое и Большая Каменка, отмечается, что в аварии участвовал Lada Largus, на котором политик в 2021 году возил разделанную тушу лося.

    Информацию подтвердил и источник ТАСС в правоохранительных органах, он не уточнил, кто в момент аварии находился за рулем автомобиля.

    Напомним, в 2021 году Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. В 2022 году Калининский райсуд Саратовской области приговорил его по делу о незаконной охоте к трем годам лишения свободы условно. После этого он пообещал отказаться от охоты. Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина.

    В мае с Рашкина сняли судимость, поскольку завершился испытательный срок, назначенный за незаконную охоту.

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    27 августа 2024, 11:33 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    Гладков: ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что, несмотря на осложнение обстановки на границе, российские военные сообщают о полном контроле над ситуацией.

    По словам Гладкова, украинские войска предприняли активные действия, направленные на прорыв границы региона.

    Ранее российские военнослужащие успешно отразили попытку подразделений ВСУ захватить населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

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    27 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    На Украине решили закупить у Болгарии российские атомные реакторы
    На Украине решили закупить у Болгарии российские атомные реакторы
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство задумало выкупить два ядерных реактора ВВЭР-1000, произведенные Россией, заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко.

    Киевский режим нуждается в атомной энергетике, потому намерен закупить эти реакторы у Болгарии, сказал Галущенко Politico, передает РИА «Новости».

    Он добавил, с помощью этих реакторов рассчитывают расширить Хмельницкую атомную электростанцию на западе Украины.

    В январе Галущенко заявлял о строительстве четырех новых ядерных реакторов летом или осенью 2024 года, он пояснял, что два из них построят на основе оборудования российского производства, которое закупят у Болгарии.

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    27 августа 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не «клюнет» на саммиты, продвигающие так называемую формулу мира главы киевского режима Владимира Зеленского, на это могут рассчитывать только мечтатели на Украине и на Западе, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров подчеркнул, что суть всех саммитов по Украине – «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», выдвинутая Зеленским, передает ТАСС.

    По словам министра, Россию пытаются поставить в ситуацию, когда она «клюнет» на что-то, что устраивает украинского лидера.

    «Речь может идти, как неоднократно говорил президент, о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает, как это было в феврале 2014 года, когда [Виктор] Янукович, тогдашний президент [Украины], договорился с оппозицией под гарантии Франции, Германии и Польши о том, что они создадут правительство национального единства и проведут общественные национальные выборы», – указал он.

    Если Запад на самом деле хочет стабилизировать ситуацию в Европе, необходимо вести переговоры без «формулы» Зеленского, заявил Лавров.

    «Президент [РФ Владимир Путин] подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел три примера, когда мы поддерживали такие переговоры. Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Но посмотрим. Они должны сделать выводы», – подчеркнул министр.

    Ранее глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.

    Коментарии (26)
    27 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    Коц: Бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости
    Коц: Бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поселке Малая Локня военнослужащие ВС России сдерживали наступление украинских боевиков с первого дня вторжения в Курской области, они построили крепость, сравнимую с Брестской времен Великой Отечественной, заявил военкор Александр Коц.

    Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой Отечественной войны. Таким образом ситуацию в регионе описал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Малая Локня находится в приграничной зоне Курской области, военнослужащие 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса «уперлись лбом», не давая ВСУ прорваться вперед, пояснил Коц в материале «Комсомольской правды».

    Замкомандира батальона с позывным «Кадет» пояснил, что напор украинских военных помогли преодолеть морпехи 810-й бригады Черноморского флота.

    В один момент ВСУ начали брать российские силы в окружение, комбат попытался прорваться к ним, но увяз в боях.

    Один из бойцов «Кадета» родом из Суджи застал вторжение в городе, куда его отпустили починить автомобиль. Он решил эвакуировать беременную с двумя детьми на ВАЗ-2107, но вслед ему открыли огонь из пулемета. По словам военнослужащего, от обстрела погибла как женщина, так и дети, а сам он получил пулю в бедро. Бойцу удалось через лес пройти к своим.

    Во вторник Минобороны сообщило, что ВС России отразили попытку ВСУ захватить Малую Локню, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

    Коментарии (5)
    27 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    Названы масштабы падения просмотра YouTube после его замедления
    Названы масштабы падения просмотра YouTube после его замедления
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Среднее время, которое россияне проводят на видеохостинге YouTube, упало с конца июля, об этом свидетельствуют данные Mediascope.

    Так, среднее время, которое россияне проводили в YouTube до конца июля, составляло в среднем за сутки 50-52 минуты. В данную выборку включены все россияне, даже не пользующиеся YouTube вовсе. С 29 июля этот показатель впервые за последние месяцы сократился до 49 минут, затем количество времени каждую неделю продолжало падать: до 43, 39 и 38 минут в день, пишет РБК.

    Значительно сократилось посещение YouTube среди тех, кто заходил на видеохостинг регулярно. С начала мая до конца июля такие пользователи YouTube из России в среднем проводили там ежедневно не меньше 111 минут в день, с 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе – до 96 минут.

    Сбой в работе YouTube начался 1 августа и затронул пользователей приложения на iOS и Android, а также вызвал проблемы в браузерной версии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что владеющая YouTube корпорация Google перестала обслуживать свои серверы, находящиеся в России, из-за чего работа видеохостинга в РФ начала замедляться. С 8 августа видеохостинг YouTube не открывается в браузерной версии на настольных ПК в России.

    Коментарии (23)
    27 августа 2024, 14:57 • Новости дня
    Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России
    Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского (Покровского) направления, однако попытка провалилась.

    По его словам, одним из заданий нападения на Курском направлении было отвлечение значительных сил ВС России с других направлений, в первую очередь Покровского и Кураховского, но Россия эти планы разгадала, поэтому «продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении», передает ТАСС.

    Сырский добавил, что ситуация на Красноармейском направлении остается «довольно сложной» для ВСУ, а командование пытается сделать «все возможное для стабилизации обстановки».

    Ранее во вторник сообщалось, что оставшаяся в Гродовке под Красноармейском группировка ВСУ попала в окружение.

    Коментарии (5)
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    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

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    Эстония устроила гонения на православие по украинскому сценарию

    Таллин требует от Эстонской православной церкви полного разрыва контактов с РПЦ. Гонения на организацию начались еще в 2022 году. Основная претензия властей прибалтийской республики – недостаточно антироссийская позиция местной православной церкви. Однако эксперты уверены: усиление напрямую связано с офисом Зеленского, который подал пример с УПЦ. Подробности

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    Задержанием Дурова западный истеблишмент пытается уничтожить конкурента

    Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции породило ряд конспирологических теорий на тему того, кому и зачем это может быть нужно. Некоторые такие теории принадлежат людям достаточно серьезным, чтобы просто их игнорировать. По ним задержание – не личная проблема Дурова, а часть большой войны, которую ведут западные элиты. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Американцы проморгали Telegram

      Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Церковь переживет своих врагов на Украине

      Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

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    • Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин
      Игры в «свободу слова» кончились

      Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

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    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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