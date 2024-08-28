Эксперт: Принцип «воюй или работай» заставил украинцев бегать и прятаться

Политолог Шеслер: Принцип «воюй или работай» заставил украинцев бегать и прятаться

Tекст: Анастасия Куликова

«Зверская мобилизация и «отлов» мужчин на улицах украинских городов привели к тому, что рынок труда фактически ушел в тень. Люди массово увольняются с тех предприятий, на которых сотрудников не обеспечили бронью. Это в свою очередь повлекло за собой снижение отчислений в бюджет, поскольку население попросту не платит налоги», – отметила политолог Лариса Шеслер.

Еще одной мотивацией для украинцев уйти «в тень» стало повышение налога на доходы физических лиц. «Один из основных источников пополнения казны Украины – это НДФЛ», – напомнила она. Офис Зеленского решил бороться с текущими проблемами принудительными мерами. «Людей буквально заставляют официально устраиваться на работу, угрожая тем, что в противном случае они станут первыми кандидатами на мобилизацию», – пояснила собеседница. Однако Шеслер убеждена: эти решения не дадут результатов.

«Те украинцы, которые скрываются от мобилизации и не выходят из домов, не прислушаются к правительству и не трудоустроятся на «белую» зарплату, чтобы государство получало от них еще и деньги в виде налогов. Они понимают, что подобный шаг рано или поздно приведет их в окопы», – детализировала политолог.

В то же время она не исключает, что отток рабочей силы с предприятий может несколько снизиться, но лишь при одном условии – офис Зеленского расширит бронь. «Если этого не будет сделано, то украинцы продолжат оставаться в тени: бегать и прятаться от военкомов, работать неофициально», – уточнила спикер.

Шеслер напомнила, что принцип «воюй или работай» был озвучен Зеленским еще в январе и Денис Шмыгаль вновь поднял эту тему неспроста. «Дело в том, что до начала лета финансовое положение Украины можно было оценить как более-менее благополучное, потому что бюджет получал огромные вливания с Запада – каждый месяц поступали миллиарды долларов. Доходная часть бюджета, как известно, составляет не больше половины расходной, все остальное компенсируется западными странами. Поскольку сейчас этот денежный поток несколько ослаб, то обострился дефицит бюджета», – пояснила она.

«В начале года главным мотивом Зеленского, провозгласившего принцип «воюй или работай», было заставить людей пойти в ТЦК. Сейчас иная цель: Киев имеющимися у него в арсенале способами пытается увеличить доходы. Именно поэтому украинцев пинками намерены запихнуть на официальную работу», – заключила Шеслер.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении в стране принципа «воюй или работай», предполагающий, что все украинцы должны либо вступить в вооруженные силы, либо обеспечивать воюющих.

Он пояснил, что готовящиеся меры должны привести к увеличению числа рабочих мест в «белом секторе» экономики, росту зарплат и, соответственно, увеличению налоговых поступлений в бюджет. По словам Шмыгаля, с февраля 2022 года Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест. «Сегодня, чтобы поддержать наших военных, мы должны иметь не менее 10 млн рабочих мест, а мы понимаем, что официально мы видим менее 8 млн рабочих мест», – приводит его слова ТАСС.

О нехватке кадров говорят уже практически во всех отраслях экономики Украины. Мужчины трудоспособного возраста стремятся любыми путями покинуть страну, опасаясь мобилизации. На этом фоне, например, женщин собрались готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов. Как сообщали украинские СМИ, министерство инфраструктуры страны готовит соответствующую программу обучения.

Вместе с тем Шмыгаль подчеркивает: необходимо собрать дополнительные деньги на оборонные цели. Он уточнил, что речь идет о «сотнях миллиардов гривен». В Верховную раду уже внесли законопроект об изменениях в бюджет более чем на 500 млрд гривен (около 12 млрд долларов).

Помимо принципа «воюй или работай» украинское правительство видит еще три источника для выполнения этой задачи: наращивание внутренних заимствований, повышения ставки налога для прибыли банков и расширения базы военного сбора. «Это то, что нам нужно, чтобы платить заработную плату военным, закупать соответствующее оборудование, финансировать украинскую оборонную промышленность», – заявил премьер.