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    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    27 августа 2024, 04:56 • Новости дня

    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова

    TechCrunch сообщил о росте популярности Telegram во Франции и США после ареста Дурова в Париже

    Tекст: Антон Антонов

    После ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже популярность мессенджера в нескольких странах, включая Францию и США, возросла, сообщает TechCrunch.

    Во Франции Telegram стал лидером по числу скачиваний в App Store (магазин приложений для iOS) в категории «Социальные сети» и занял третью строчку в общем рейтинге приложений. В американском App Store Telegram поднялся на второе место по числу скачиваний среди соцсетей. Всего число загрузок Telegram на iOS в мире поднялось на 4%, передает ТАСС со ссылкой на TechCrunch.

    Напомним, после того, как Дурова задержали в субботу вечером в парижском аэропорту Ле Бурже, стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась. Сообщается, что Дурова, которого обвиняют в 12 преступлениях, оставили под стражей во Франции до среды.


    26 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Макрон сделал заявление о задержании Дурова
    Макрон сделал заявление о задержании Дурова
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции не имеет под собой политической подоплеки, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи», – сообщил Макрон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее в Еврокомиссии заявляли, что в ЕС нет закона о цифровых услугах, предполагающего арест, потому Дурова арестовали по законам Франции.

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    26 августа 2024, 18:54 • Новости дня
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции обвинили в 12 преступлениях, сообщили в парижской прокуратуре в понедельник.

    Дело в отношении бизнесмена открыли 8 июля 2024 года, сообщили в прокуратуре города РИА «Новости».

    В число преступлений включили отмывание преступлений организованной преступной группой; объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии для обеспечения конфиденциальности; предоставление средств криптологии без аутентификации или проверки целостности; импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

    Также вменяется соучастие в администрировании онлайн-платформы с незаконными транзакциями; соучастие в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер; соучастие в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств; соучастие в мошенничестве организованной группой и соучастие в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.

    Там пояснили, что предприниматель может оставаться под стражей в полиции до 28 августа.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен по законам Франции, а не ЕС.

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    26 августа 2024, 19:50 • Видео
    Зачем Дуров потребовался Макрону

    В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    26 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Западные СМИ назвали необычным заявление Макрона о задержании Дурова

    NYT назвала заявление Макрона о задержании Дурова необычным шагом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о задержании основателя Telegram Павла Дурова стало необычным шагом для французских властей, сообщает The New York Times.

    «Это был необычный шаг для Макрона, поскольку французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования», – отмечается в статье NYT.

    Издание напомнило, что ранее Макрон утверждал, что арест Дурова не имеет политической подоплеки. По его словам, задержание произошло в рамках судебного расследования, начатого в стране 8 июля, и окончательное решение о виновности или невиновности Дурова примут судьи.

    Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа.


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    26 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции

    Внук де Голля назвал отказ Франции звать Россию на годовщину Нормандской операции плевком

    Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отказ французской стороны приглашать российских представителей на 80-ю годовщину освобождения Парижа стал плевком в память героев войны, заявил внук бывшего президента страны Шарля де Голля Пьер де Голль.

    Де Голль заявил, что лично был ущемлен и возмущен тем, что Россию не пригласили на церемонию по случаю Нормандской операции, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало «плевком по отношению ко всем гражданским и военным, которые погибли в борьбе за освобождение страны».

    Внук президента отметил, что Россия заплатила «самую тяжелую, самую большую цену» в борьбе за освобождение от нацизма, без нее Европе было бы сложнее, а может быть, «и вообще невозможно освободиться от нацистского нашествия».

    Де Голль добавил, что ведет борьбу за «информационную и историческую правду» и против отрицания культуры и идентичности наций.

    Ранее глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо называл позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

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    26 августа 2024, 21:14 • Новости дня
    Вучич на примере Дурова показал произошедшие за пять лет на Западе перемены

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, отметив, что в мире наблюдается искажение реальности, поскольку Запад адаптирует ситуацию под свои интересы.

    Он указал, что в 2018 году, когда на Дурова оказали «первое мягкое давление со стороны России», 26 западных организаций подписали обращение к российскому государству с призывом не нарушать право на свободу, передает РИА «Новости».

    «Прошло всего пять лет или шесть и – совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире. Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам», – заявил Вучич в эфире TV Pink.

    Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле Бурже 24 августа. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в ряде правонарушений, включая непредставление властям запрашиваемой информации.

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    26 августа 2024, 21:59 • Новости дня
    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона

    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона от власти

    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Депутаты левой партии «Неподчинившаяся Франция» направят в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) предложение об отрешении Эммануэля Макрона от должности президента республики. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщил национальный координатор партии Мануэль Бомпар.

    «Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции», – отметил он, передает ТАСС.

    «Неподчинившаяся Франция» приняла такое решение после того, как Макрон отказался назначить кандидата от левого «Нового народного фронта» – экономиста Люси Касте – на пост премьер-министра.

    Ранее в Елисейском дворце заявили, что такое правительство было бы «недееспособным».

    Напомним, Макрон отклонил кандидатуру левых на пост премьера Франции.

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    26 августа 2024, 17:46 • Новости дня
    Reuters: Дурова обвинили в отказе сотрудничать с властями Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать с французскими властями по вопросам кибер- и финансовых преступлений, сообщили информационные агентства.

    Дуров якобы отказывается сотрудничать с французскими властями по расследованию этих преступлений в мессенджере Telegram, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Между тем в полиции Франции сообщили, что бизнесмен все еще находится под стражей, в отношении него ведется расследование.

    До этого президент страны Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова не имеет политической подоплеки.

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    26 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    ЕК: Дуров арестован по законам Франции

    Еврокомиссия: Дуров арестован по законам Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Арест основателя Telegram Павла Дурова проводился в соответствии с французским законодательством, так как действующий в ЕС закон о цифровых услугах (DSA) не применим к арестам и уголовному преследованию, сообщили в Еврокомиссии.

    Арест проводился в соответствии с французскими законами, уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA, пояснили в ЕК РИА «Новости».

    DSA не устанавливает уголовных преступлений, потому неприменим для арестов. Для этого есть национальные и международные законы, определяющие уголовное преступление.

    Дурова задержали вечером в субботу во Франции, куда он прилетел на частном самолете. Бизнесмен прибыл в страну, хотя и числился в перечне разыскиваемых Францией. По некоторым данным, ему вменяется сразу несколько уголовных статей, за которые основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы

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    26 августа 2024, 21:24 • Новости дня
    Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон отверг кандидатуру Люси Касте, предложенную левым альянсом «Новый народный фронт» на пост премьер-министра республики. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

    «После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы «Нового народного фронта» был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями. Такое правительство было бы недееспособным», – приводит ТАСС текст коммюнике.

    Напомним, что 23 июля левый альянс предложил кандидатуру экономиста Люси Касте на пост главы кабмина. Это произошло после того, как партия Макрона потерпела поражение на выборах в Национальное собрание.

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    26 августа 2024, 10:43 • Новости дня
    СМИ: Задержание Дурова ограничит доступ к информации о конфликте на Украине

    Defense One: Задержание Дурова ограничит доступ к информации о конфликте на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Получение жителями и экспертами из западных стран информации о конфликте на Украине может быть осложнено из-за задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, пишет обозреватель американского портала Defense One Патрик Такер.

    Российские военные блогеры освещают украинский конфликт в Telegram, однако мессенджер может подвергнуться давлению со стороны правоохранительных органов, из-за чего Запад лишится доступа к актуальным данным по этой теме, пишет Такер, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские Telegram-каналы являются «ценным источником сведений» для западных аналитических центров. Аналогичное мнение Defence One высказал научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт.

    Напомним, Дурова задержали в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то что был в розыске в этой стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

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    26 августа 2024, 19:34 • Новости дня
    В Сети появились мошеннические сайты «в поддержку» Дурова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Аферисты начали создавать интернет-страницы якобы в поддержку основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова, собирая деньги с граждан. Аналитики компании F.A.C.C.T., в «Лаборатории Касперского» сообщили, что выявлена схема «сбора средств» Дурову от «правозащитников».

    Мошенники в одном случае копируют сайт криптовалюты Toncoin, позволяя привязывать к нему только сторонний, а не официальный кошелек, сообщили в F.A.C.C.T. ТАСС.

    Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров отметил, что хакеры могут применять вредоносное ПО, чтобы автоматически выводить средства с криптосчетов.

    Уже 25 августа самые расторопные мошенники начали подгонять свои рекламные кампании мошеннических проектов под актуальный инфоповод о задержании Дурова.

    Между тем в «Лаборатории Касперского» раскрыли рассылку спама по почте, которая собирает средства якобы на юридическую защиту Дурова и глобальную информационную кампанию в его поддержку, эти аферисты выдают себя за правозащитников.

    В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен арестовали по законам Франции, а не ЕС. Предпринимателю предъявили обвинение в 12 преступлениях.

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    27 августа 2024, 00:26 • Новости дня
    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    ОАЭ направили Франции запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
    @ Tucker Carlson/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Франции направлен запрос на срочное предоставление всех консульских услуг основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил МИД ОАЭ.

    В сообщении сказано, что власти страны «внимательно следят за делом гражданина Эмиратов», передает ТАСС со ссылкой на WAM.

    В заявлении МИД подчеркивается, что для ОАЭ защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дуров жил в Дубае с 2017 года, он получил гражданство ОАЭ. Кроме того, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В субботу он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях. Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену.

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    27 августа 2024, 00:53 • Новости дня
    Французские следователи отпустили телохранителя и ассистентку Дурова

    Телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, позднее их отпустили, сообщила Figaro.

    Как сообщил источник Figaro телохранитель и ассистентка «постоянно сопровождали» Дурова, пишет «Коммерсант».

    Напомним, СМИ сообщали, что с Дуровым в Париж, предположительно, прилетели его охранник и криптокоуч Юлия Вавилова. Родственники девушки сообщали, что она  разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, после его ареста перестала выходить на связь.

    Вавиловой 24 года, до переезда в Дубай она жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы. В Дубае вела соцсети на английском языке. Называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

    В субботу Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

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    26 августа 2024, 22:50 • Новости дня
    Дурова оставили под стражей во Франции до среды

    Tекст: Антон Антонов

    Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено до среды, сообщают французские СМИ.

    Французские СМИ ссылаются на источник, знакомый с ситуацией, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дурова задержали во Франции 24 августа. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова не имеет политической подоплеки.


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    26 августа 2024, 12:25 • Новости дня
    В Бундестаге назвали задержание Дурова атакой на свободу слова

    Депутат Бундестага Дагделен назвала задержание Дурова атакой на свободу слова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова является бесцеремонной атакой на свободу выражения мнения и прессы, заявила депутат Бундестага от «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен.

    Дагделен предположила, что задержание Дурова связано с его отказом предоставить доступ к данным пользователей мессенджера западным спецслужбам, передает ТАСС.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже. Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

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