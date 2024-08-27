Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова

Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело в отношении бизнесмена открыли 8 июля 2024 года, сообщили в прокуратуре города РИА «Новости».

В число преступлений включили отмывание преступлений организованной преступной группой; объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии для обеспечения конфиденциальности; предоставление средств криптологии без аутентификации или проверки целостности; импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

Также вменяется соучастие в администрировании онлайн-платформы с незаконными транзакциями; соучастие в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер; соучастие в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств; соучастие в мошенничестве организованной группой и соучастие в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.

Там пояснили, что предприниматель может оставаться под стражей в полиции до 28 августа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен по законам Франции, а не ЕС.