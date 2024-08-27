Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова
TechCrunch сообщил о росте популярности Telegram во Франции и США после ареста Дурова в Париже
После ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже популярность мессенджера в нескольких странах, включая Францию и США, возросла, сообщает TechCrunch.
Во Франции Telegram стал лидером по числу скачиваний в App Store (магазин приложений для iOS) в категории «Социальные сети» и занял третью строчку в общем рейтинге приложений. В американском App Store Telegram поднялся на второе место по числу скачиваний среди соцсетей. Всего число загрузок Telegram на iOS в мире поднялось на 4%, передает ТАСС со ссылкой на TechCrunch.
Напомним, после того, как Дурова задержали в субботу вечером в парижском аэропорту Ле Бурже, стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась. Сообщается, что Дурова, которого обвиняют в 12 преступлениях, оставили под стражей во Франции до среды.