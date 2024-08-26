Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Дурова оставили под стражей во Франции до среды
Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено до среды, сообщают французские СМИ.
Французские СМИ ссылаются на источник, знакомый с ситуацией, передает РИА «Новости».
Напомним, Дурова задержали во Франции 24 августа. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова не имеет политической подоплеки.