Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Российские военные уничтожили БТР ВСУ в Курской области
Российские военные сожгли БТР ВСУ в лесополосе курского приграничья
Российские военнослужащие в ходе спецоперации успешно уничтожили бронетранспортер Вооруженных сил Украины, применив барражирующий боеприпас «Ланцет» в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
Как указали в ведомстве, очередная успешная операция была проведена одним из подразделений группировки войск «Север». Благодаря работе средств воздушной разведки, был обнаружен замаскированный бронетранспортер ВСУ, скрывавшийся в лесопосадке вблизи границы, передает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что после точного подтверждения цели, российский расчет принял решение о ее уничтожении. Барражирующий боеприпас «Ланцет» был направлен на цель и поразил ее прямым попаданием. Сильное возгорание бронетранспортера было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Ранее в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция СТ-68 украинских военных в Сумской области уничтожена ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».