Российские военные уничтожили БТР ВСУ в Курской области

Российские военные сожгли БТР ВСУ в лесополосе курского приграничья

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, очередная успешная операция была проведена одним из подразделений группировки войск «Север». Благодаря работе средств воздушной разведки, был обнаружен замаскированный бронетранспортер ВСУ, скрывавшийся в лесопосадке вблизи границы, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что после точного подтверждения цели, российский расчет принял решение о ее уничтожении. Барражирующий боеприпас «Ланцет» был направлен на цель и поразил ее прямым попаданием. Сильное возгорание бронетранспортера было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция СТ-68 украинских военных в Сумской области уничтожена ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».