Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.7 комментариев
В Госдуме рассказали о четырех возможных новых программах льготной ипотеки
В будущем в России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он рассказал «Парламентской газете», что Госдума может начать обсуждать этот вопрос уже в следующую сессию.
Аксаков отметил, что в первую очередь предлагаемые программы касаются молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности. Кроме того, существует предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.
Он также сообщил, что будет продолжено и обсуждение региональной ипотеки для территорий, где пока наблюдаются сложности с населением.
По его мнению, вероятные новые программы упростят приобретение жилья для граждан, а также позволят государству нарастить ресурсы и возможности в критически важных сферах.
Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение о продлении программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года.