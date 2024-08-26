В Госдуме рассказали о четырех возможных новых программах льготной ипотеки

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал «Парламентской газете», что Госдума может начать обсуждать этот вопрос уже в следующую сессию.

Аксаков отметил, что в первую очередь предлагаемые программы касаются молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности. Кроме того, существует предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.

Он также сообщил, что будет продолжено и обсуждение региональной ипотеки для территорий, где пока наблюдаются сложности с населением.

По его мнению, вероятные новые программы упростят приобретение жилья для граждан, а также позволят государству нарастить ресурсы и возможности в критически важных сферах.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение о продлении программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года.