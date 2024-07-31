Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.8 комментариев
В России продлили льготную ипотеку для IT-специалистов
Правительство России приняло решение о продлении программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года, обновленные условия программы начнут действовать уже с августа.
Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, продление программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года позволит значительно расширить круг ее участников. Благодаря этой мере более 82 тыс. специалистов в регионах смогут приобрести жилье по ставке не выше 6% годовых, отметил он, передает Ura.ru.
Григоренко уточнил, что программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург, так как ее основная цель – развитие IT-отрасли в регионах и поддержка специалистов именно там.
По новым условиям, максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки для IT-специалистов составит 9 млн рублей. При этом ставка может быть еще более снижена за счет участия банков и региональных программ поддержки.
Для участия в программе необходимо соответствовать определенным требованиям. Так, минимальный уровень зарплаты для IT-специалистов в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях должен составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц, а в остальных регионах – от 90 тыс. рублей.
Ранее президент Владимир Путин утвердил сформированный после XXVII Петербургского международного экономического форума список поручений, ряд поручений затрагивают льготную семейную ипотеку.