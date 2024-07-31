В России продлили льготную ипотеку для IT-специалистов

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, продление программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года позволит значительно расширить круг ее участников. Благодаря этой мере более 82 тыс. специалистов в регионах смогут приобрести жилье по ставке не выше 6% годовых, отметил он, передает Ura.ru.

Григоренко уточнил, что программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург, так как ее основная цель – развитие IT-отрасли в регионах и поддержка специалистов именно там.

По новым условиям, максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки для IT-специалистов составит 9 млн рублей. При этом ставка может быть еще более снижена за счет участия банков и региональных программ поддержки.

Для участия в программе необходимо соответствовать определенным требованиям. Так, минимальный уровень зарплаты для IT-специалистов в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях должен составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц, а в остальных регионах – от 90 тыс. рублей.

Ранее президент Владимир Путин утвердил сформированный после XXVII Петербургского международного экономического форума список поручений, ряд поручений затрагивают льготную семейную ипотеку.