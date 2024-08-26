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СМИ: Задержание Дурова ограничит доступ к информации о конфликте на Украине
Defense One: Задержание Дурова ограничит доступ к информации о конфликте на Украине
Получение жителями и экспертами из западных стран информации о конфликте на Украине может быть осложнено из-за задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, пишет обозреватель американского портала Defense One Патрик Такер.
Российские военные блогеры освещают украинский конфликт в Telegram, однако мессенджер может подвергнуться давлению со стороны правоохранительных органов, из-за чего Запад лишится доступа к актуальным данным по этой теме, пишет Такер, передает ТАСС.
Он отметил, что российские Telegram-каналы являются «ценным источником сведений» для западных аналитических центров. Аналогичное мнение Defence One высказал научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт.
Напомним, Дурова задержали в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то что был в розыске в этой стране.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.