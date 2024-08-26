Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.3 комментария
В Курской области уничтожена разведгруппа ВСУ
Российская пехота уничтожила в Курской области разведгруппу ВСУ
Российская пехота в Курской области уничтожила группу украинских разведчиков в составе трех человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.
Уточняется, что украинские разведчики были обнаружены у села Нижняя Паровая, все были ликвидированы, передает РИА «Новости».
Ранее экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.