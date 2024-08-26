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    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    16 комментариев
    26 августа 2024, 05:00 • Новости дня

    В Курской области уничтожена разведгруппа ВСУ

    Российская пехота уничтожила в Курской области разведгруппу ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская пехота в Курской области уничтожила группу украинских разведчиков в составе трех человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Уточняется, что украинские разведчики были обнаружены у села Нижняя Паровая, все были ликвидированы, передает РИА «Новости».

    Ранее экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.

    25 августа 2024, 12:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военных на Курском направлении

    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военнослужащих, 31 БМП, 72 танка, 58 БТР, 177 автомобилей, 383 боевых бронированных машины, 37 артиллерийских орудий, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что также ВСУ потеряли 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять ЗРК, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    25 августа 2024, 06:35 • Новости дня
    Стало известно об участии спутников США в атаке ВСУ в Курской области

    NYT: США поддержали ВСУ снимками со спутников в первые дни атаки на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные о российском регионе, сообщила The New York Times.

    Источники NYT сообщили, что помощь оказывалась якобы не для продвижения ВСУ вглубь России, а для того, чтобы  командиры лучше смогли отслеживать российские войска, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», пишет «Лента.ру».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона».

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Коментарии (0)
    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Коментарии (10)
    24 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что большинство солдат срочной службы, которых Украина вернула России в рамках обмена пленными, были захвачены в Курской области.

    «Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», – заявила омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что представители омбудсмена ежедневно поддерживали связь с родственниками солдат и сотрудничали с Международным Комитетом Красного Креста.

    Большинство вернувшихся в рамках обмена солдат-срочников попали в плен ВСУ в Курской области, уточнила Москалькова.

    Обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, откуда позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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    23 августа 2024, 09:29 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с использованием беспилотника-камикадзе, начиненного кумулятивной головкой от противотанковой гранаты, однако попытка была пресечена силами российской РЭБ, сообщили правоохранительные органы.

    Известно, что украинский дрон был сбит в непосредственной близости от Курской АЭС в Курчатове, российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали угрозу, передает ТАСС.

    Украинский беспилотник-камикадзе был обнаружен вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла.

    На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Как заявили в правоохранительных органах, ВСУ выбрали в качестве мишени Курскую АЭС для совершения актов ядерного терроризма.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в Курчатове.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

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    24 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что на встрече с руководством Объединенной группировки войск Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского касательно мер противодействия вторгшемуся киевскому командованию на территорию Курской области.

    Также главе государства доложили о принятых мерах по уничтожению противника и об актуальных результатах хода спецоперации.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    24 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что переданные Украине танки, которые отправила ранее Польша, участвуют в активной атаке ВСУ на Курскую область.

    В субботу польский лидер совершил поездку на Украину, где принял участие в празднованиях Дня независимости постсоветской республики, сообщает радио Sputnik.

    После встречи с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что «танки PT-91 Twardy, переданные более года назад из Польши, сейчас находятся на поле боя и защищают Украину, сражаясь в районе Курска».

    Кроме того, польский президент пообещал продолжить военно-политическую поддержку Киева, включая его стремления к вступлению в НАТО и ЕС.

    Ранее жительница курского села рассказала о поляках, которые были среди иностранных наемников, вторгнувшихся вместе с ВСУ в Курскую область.


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    23 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска ушли с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название – Торецк), идет зачистка бывших украинских позиций, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, российские войска уничтожили группировку ВСУ на позициях в многоэтажках Дзержинска, при этом часть противника сбежала, идет зачистка.

    В силовых структурах добавили, что ВСУ перебрасывают небольшие группы подкрепления, большая часть которых не успевают даже дойти до позиций.

    Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ покидают ДНР, оставляя за собой целые полосы фронта.

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    23 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Посол Антонов заявил, что никакой «буферной зоны» на территории России не будет

    Посол Антонов счел невозможным планируемое Киевом создание «буферной зоны» на территории России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию США на заявления Киева о планах создать «буферную зону» на территории России.

    Отвечая на вопрос о том, что США однозначно не отвергают планы Киева, Антонов подчеркнул, что Москва «даже разговаривать об этом» с Вашингтоном не будет, передает РИА «Новости».

    Антонов заявил, что «не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи». Он заверил, что «никакой буферной зоны на территории» России «не будет». «Это невозможно», – заявил Антонов.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

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    24 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области
    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видеозапись возвращения 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

    В Telegram-канале ведомства указано, что военнослужащим раздали продуктовые наборы и на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

    Ранее оборонное ведомство сообщало, что Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных.

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    24 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    Активность в акватории водохранилища в Курчатове ограничена

    Врио губернатора Смирнов: Оперштаб ограничил активность в акватории водохранилища в Курчатове

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативный штаб Курской области решил ввести ограничения в акватории водохранилища города Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, из-за режима КТО в регионе, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале Смирнов написал, что в акватории Курчатовского водохранилища и около него запрещены массовые мероприятия и ловля рыбы, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств. Так же в пределах прибрежной зоны водохранилища временно запрещена работа развлекательных заведений.

    Напомним, режим контртеррористической операции стал действовать в трех российских регионах – в Белгородской, Курской и Брянской областях. НАК ввел режим КТО с целью предотвращения угрозы терактов со стороны ВСУ на этих территориях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    24 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт на Курском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    По его словам, российские силы освободили очередной населенный пункт на Курском направлении, они продолжают вести активные боевые действия и наносят противнику значительные потери, передает ТАСС.

    Ранее российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.

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    25 августа 2024, 15:25 • Новости дня
    Кадыров рассказал об эвакуации 50 срочников в Курской области

    Кадыров: Более 50 срочников эвакуированы из зоны боевых действий в Курской области

    Кадыров рассказал об эвакуации 50 срочников в Курской области
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области более 50 военнослужащих срочной службы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

    По его словам, бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 военнослужащего срочной службы из зоны боевых действий в населенном пункте Уланок, передает ТАСС. Кадыров добавил, что бойцы под плотным минометным огнем ВСУ прорвались в населенный пункт и тремя рейсами вывезли оттуда солдат, в числе которых находились и без вести пропавшие срочники Кужугет Сайын и Куулар Алаш, родители которых обращались в Совет Федерации России с просьбой их найти.

    Ранее бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области.

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