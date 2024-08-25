Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.12 комментариев
Экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52 уничтожил авиаракетами личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.
В сообщении оборонного ведомства отмечается, что после авиаудара по позициям ВСУ, российский экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, передает РИА «Новости».
Всего за время атаки украинских сил на российское приграничье противник потерял более 5,5 тыс. человек.