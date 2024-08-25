Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

Tекст: Александра Юдина

По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.