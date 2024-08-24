За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, 1-й и 17-й бригад нацгвардии поблизости от Атинского, Глухова, Дружбы Журавки, Запселья, Калинова, Новой Слободы, Первомайского, Павловки, Садков, Свессы, Сум, Сыроватки, Чуйковки и Ямполя, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, три машины пехоты, два бронетранспортера, 22 бронемашины, два арторудия, станция РЭБ «Буковель-AD» и РЛС контрбатарейной борьбы.

В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5,5 тыс. военнослужащих, 71 танк, 30 машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 бронемашин, 36 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, семь станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.