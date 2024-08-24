Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.2 комментария
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек
Ударами авиации, огнем артиллерии за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии около Апанасовки, Вишневки, Борков, Краснооктябрьского, Кругленького, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, 1-й и 17-й бригад нацгвардии поблизости от Атинского, Глухова, Дружбы Журавки, Запселья, Калинова, Новой Слободы, Первомайского, Павловки, Садков, Свессы, Сум, Сыроватки, Чуйковки и Ямполя, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, три машины пехоты, два бронетранспортера, 22 бронемашины, два арторудия, станция РЭБ «Буковель-AD» и РЛС контрбатарейной борьбы.
В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5,5 тыс. военнослужащих, 71 танк, 30 машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 бронемашин, 36 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, семь станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.