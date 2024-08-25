В очереди на подходах к Крымскому мосту скопилось более 560 автомобилей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, со стороны Керчи в очереди находится 360 транспортных средств, с противоположного берега в очереди находится 205 транспортных средств, передает ТАСС.

Уточняется, что время ожидания в очереди с обоих сторон – около часа.

Напомним, 22 августа в очереди на Крымском мосту скопилось около тысячи машин.