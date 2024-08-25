Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
В очереди на подходах к Крымскому мосту скопилось более 560 автомобилей
Более 560 автомобилей находятся в очереди на подъездах к Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Как говорится в сообщении, со стороны Керчи в очереди находится 360 транспортных средств, с противоположного берега в очереди находится 205 транспортных средств, передает ТАСС.
Уточняется, что время ожидания в очереди с обоих сторон – около часа.
Напомним, 22 августа в очереди на Крымском мосту скопилось около тысячи машин.