В очереди на Крымском мосту скопилось около 1 тыс. машин

Захарова назвала «перебором» заявление президента Чехии по «Северным потокам»

Tекст: Кристина Цыцура

«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор», – написала Захарова, добавив, что такие заявления ранее делали только представители запрещенных международных террористических ячеек.

В интервью Novinky Павел заявил, что «Северные потоки» – законная цель Украины». Удар по трубопроводам он назвал ударом «против целей стратегического характера».

Ранее Захарова назвала ложью слова Германии об обмене информацией по терактам на «Севпотоках».

