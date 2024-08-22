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В очереди на Крымском мосту скопилось около 1 тыс. машин
В очереди на Крымской мост со стороны Тамани и Керчи находится около 1 тыс. автомобильных средств, сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
В Telegram-канале говорится, что стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа.
Со стороны Керчи в очереди находится 790 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.
Напомним, проезд автотранспорта по Крымскому мосту был открыт через 45 минут после приостановки движения.