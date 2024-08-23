На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
В Госдуме призвали к жесткому ответу на атаку ВСУ на Курскую область
Депутат Чепа призвал к жесткому ответу на атаку ВСУ на Курскую область
Россия должна дать жесткий ответ на вторжение украинских войск в Курскую область, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Чепа подчеркнул, что из-за действий ВСУ страдают граждане России и регионы, поэтому ответные меры «должны быть жесткие», передает Lenta.Ru.
«Мы это все видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жесткие, эффективные и быстрые», – сказал депутат.
Ранее украинский военный усомнился в целесообразности наступления в Курскую область.