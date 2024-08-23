В Госдуме призвали к жесткому ответу на атаку ВСУ на Курскую область

Спецназ «Ахмат» подвергся газовой атаке ВСУ в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Командир указал в своем Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать позиции российских бойцов с применением отравляющих веществ. По его словам, украинские диверсанты из 61-й бригады попытались застать российских спецназовцев врасплох, однако те были готовы к такому развитию событий и своевременно надели противогазы, передает «Российская газета».

Он добавил, что в результате газовая атака не достигла своей цели, а российские бойцы смогли успешно отразить нападение и уничтожить значительную часть диверсионной группы.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ использовали химическое оружие в Беловском районе, в результате чего пострадали несколько сотрудников полиции и глава местного самоуправления.