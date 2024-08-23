Колокольцев пояснил, какие штрафы за нарушение ПДД могут отменить в зоне атак ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Министр отметил, что КоАП предусматривает возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ответ Колокольцева НАС.

Некоторые административные правонарушения «ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными», так как они «существенно нарушают» общественные отношения, подчеркнул глава ведомства.

К ним относятся нарушения по статьям «Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии» и «Отказ от прохождения процедуры медосвидетельствования на состояние опьянения».

НАС в письме министру предложил отменить все штрафы за нарушение ПДД в Белгородской, Брянской и Курской областях с 6 августа 2024 года и до окончания режима ЧС, кроме дел, наказывающихся административным арестом или другими мерами в компетенции судей федеральных судов и мировых судей.