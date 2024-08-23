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Ганчев заявил об укреплении ВС России на новых позициях под Волчанском
Российские военные успешно закрепились на стратегически важных рубежах у города Волчанска Харьковской области, отбив многочисленные атаки украинских формирований, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, российские подразделения ведут ожесточенные бои в северной части Харьковской области, при этом ВСУ несут значительные потери, однако продолжают наступательные действия, подтягивая новые резервы, передает ТАСС.
Ганчев подчеркнул, что российские военные занимают выгодные позиции, позволяющие успешно сдерживать атаки противника и наносить ему существенный урон.
«Наши парни закрепились на таких позициях, которые стратегически и тактически удобнее держать», – резюмировал он.
Напомним, в мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.