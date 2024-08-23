Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.16 комментариев
Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области
Глава Пентагона Остин собрался обсудить с Украиной вопрос об «удержании» ВСУ территорий в Курской области
Министр обороны США Ллойд Остин планирует обсудить с Киевом планы вооруженных сил Украины, касающиеся их действий в Курской области России, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх пояснила, что Остин хочет обсудить вопрос о том, собираются ли ВСУ «удерживать» территории, передает РИА «Новости».
Напомним, Сингх не стала заявлять о поддержке Вашингтоном вторжения ВСУ в Курскую область. Она отметила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой на Курскую область.