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В Крыму исключили проблемы с топливом после атаки ВСУ на паром с цистернами
Советник главы Крыма Крючков: Полуострову не грозят трудности с топливом
Крымский полуостров не столкнется с трудностями при поставке топлива из-за атаки ВСУ на паром с цистернами в порту «Кавказ», сказал советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
Поставки топлива на полуостров ведутся различными маршрутами, сказал Крючков РИА «Новости».
Он подчеркнул, что проблемы с топливом Крыму не грозят.
В соцсетях он сообщил, что киевский режим массово публикует фейки о ситуации с топливом, и призвал доверять только официальным источникам информации.
Ранее в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн. Произошел пожар, судно затонуло.