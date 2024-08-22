В Крыму исключили проблемы с топливом после атаки ВСУ на паром с цистернами

Советник главы Крыма Крючков: Полуострову не грозят трудности с топливом

Tекст: Алексей Дегтярев

Поставки топлива на полуостров ведутся различными маршрутами, сказал Крючков РИА «Новости».

Он подчеркнул, что проблемы с топливом Крыму не грозят.

В соцсетях он сообщил, что киевский режим массово публикует фейки о ситуации с топливом, и призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн. Произошел пожар, судно затонуло.