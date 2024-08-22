Путин по видеосвязи открыл новые школы в регионах России

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства открыл новую школу в Волгограде, возведенную в рамках национального проекта «Образование», передает РИА «Новости». Она рассчитана на 1280 мест. Строительство школы шло параллельно с развитием транспортной инфраструктуры: были построены новые дороги, обустроены остановки общественного транспорта, а также запущен новый маршрут электробуса.

В ЛНР после масштабной реконструкции, проведенной силами шефа-региона – Ставропольского края, открылась школа-лицей № 1 имени Героя Советского Союза Олега Кошевого. Здание школы, построенное еще в 1937 году, сильно обветшало и требовало срочного ремонта. В рамках капремонта учебное заведение получило современное оборудование, включая цифровые лаборатории по физике и химии, робототехнические наборы и компьютерную технику.

В Бурятии в сентябре свои двери откроет новая трехэтажная школа на 250 мест в улусе Нур-Селение. Этот проект стал возможным благодаря концессионному соглашению с ВЭБ.РФ. Стоимость строительства составила 810 млн рублей, из которых более половины – внебюджетные инвестиции.

В июле Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах.