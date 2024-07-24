Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах

Tекст: Валерия Городецкая

При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР и отремонтированный корпус больницы интенсивного лечения в Мариуполе, передает РИА «Новости».

Также Путин примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.

Кроме того, будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области.

Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.