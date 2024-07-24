Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых российских регионах.
При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР и отремонтированный корпус больницы интенсивного лечения в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Также Путин примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.
Кроме того, будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области.
Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.