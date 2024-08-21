Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?3 комментария
Буркина-Фасо, Мали и Нигер обвинили Украину в поддержке терроризма
Буркина-Фасо, Мали и Нигер осудили поддержку властями Украины международного терроризма
Правительства Буркина-Фасо, Мали и Нигера в совместном письме председателю Совета Безопасности ООН осудили открытую поддержку властями Украины международного терроризма в регионе Сахеля, потребовав от мирового сообщества принять меры для предотвращения этих действий.
В официальном обращении министры иностранных дел трех африканских стран выразили глубокую озабоченность в связи с тем, что Украина оказывает поддержку террористическим группировкам, действующим в регионе Сахеля. Дипломаты подчеркнули, что такая позиция Киева является неприемлемой и подрывает стабильность не только в Сахеле, но и на всем Африканском континенте, передает ТАСС.
Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера призвали международное сообщество дать оценку действиям Киева и принять необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения террористической угрозы в регионе.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как провал Украины в Африке играет в пользу России.
Напомним, МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова в связи с его поддержкой террористических группировок. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо также призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.