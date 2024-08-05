Провал Украины в Африке играет в пользу России

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, и это решение связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет «немедленным».

Соседи Мали также выражают недовольство вмешательством Киева в дела Западной Африки. Так, МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова именно в связи с его поддержкой террористических группировок. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо также призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.

Поводом для этих дипломатических демаршей стала публикация в соцсетях посольства Украины в Дакаре (Сенегал) пропагандистского видеоролика с поддержкой сепаратистского движения туарегов в Мали (CSP-DPA). Мали и другие страны Сахеля и Западной Африки, включая вполне прозападный Сенегал, посчитали это вмешательством во внутренние дела Мали и поддержкой терроризма.

Но ролик стал лишь последней каплей. Скандал вокруг поддержки Украиной сепаратистов в странах Сахеля (туареги действуют трансгранично – не только в Мали) развивался несколько дней. Сразу же после боестолкновения возле города Тин-Заутин, в котором принимали участие бойцы ЧВК «Вагнер», Киев развернул целую пропагандистскую кампанию, пытаясь присвоить себе лавры «победы над русскими» в Африке.

Сперва публиковались фальшивые фотографии, на которых туареги позируют с якобы украинским флагом. Затем официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что Киев содействовал туарегам передачей разведывательной информации, а также, предположительно, готовил некоторые сепаратистские отряды на тактическом уровне.

Нельзя исключать возможности присутствия среди местных сепаратистов и террористов каких-то одиночных граждан Украины или небольших групп инструкторов или наемников. Точкой проникновения в регион называют Мавританию. Именно через Нуакшот проникают в Сахель все иностранцы (в основном европейцы), которые сотрудничают с туарегами и исламистами.

Это становится проблемой для Мавритании, отношения которой с Мали ухудшаются на глазах. Как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным газеты Le Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам. В Киеве действительно задумывались об организации какого-то противодействия России и в Африке, и в других регионах, где наблюдаются дипломатические или военные успехи Москвы.

В то же время у Киева нет значительных ресурсов для регулярной силовой работы в Африке. Украинская сторона действительно пыталась в последний год засылать в африканские страны, демонстрирующие свою пророссийскую ориентацию, некий диверсионный отряд, но вся эта история закончилась бесславно.

На данный момент нет никаких прямых доказательств системного присутствия украинских диверсантов в Сахеле. Налицо прежде всего желание представителей киевского режима публично обозначить свою причастность к любым событиям, которые могут быть истолкованы как «победа над русскими». В понедельник официальный Киев, пытаясь погасить скандал, назвал поспешным и недальновидным решение Мали разорвать дипотношения. Однако было уже поздно, и в любом случае, что называется, осадок остался.

А все потому, что африканские государства (особенно те, где к власти в последние годы пришли военные-прогрессисты) очень болезненно реагируют на любое внешнее силовое вмешательство и даже на намеки на такую возможность. Любое неосторожно сказанное слово может привести к обвалу отношений. Это и происходит на наших глазах.

Мали сделала максимум – разорвала дипломатические отношения с Украиной. Никаких возможностей как-то еще повлиять на Киев у Бамако нет, как и Киев не может оказывать давление на страны Сахеля. Буркина-Фасо пока ограничилась вызовом посла, как и Сенегал. На разрыв отношений может пойти и Нигер.

У стран Сахеля общие проблемы безопасности, но втянуты в войны с джихадистами и сепаратистами они разными методам. А уж Украина от них очень далека. Возможно, страны Сахельского альянса попробуют выработать некую общую позицию по этому вопросу. Для них это способ наглядно продемонстрировать свое единство и новую форму солидарности.

Из этого ансамбля выпадает Сенегал, которого вся эта история с украинской пропагандой задела по касательной. Просто в Дакаре – исторической столице бывшей французской Западной Африки – традиционно расположены большие посольства европейских стран, деятельность которых распространяется и за пределы Сенегала. И именно украинское посольство в Дакаре сейчас спровоцировало дипломатический скандал. Но новое руководство Сенегала, несмотря на громкую «антиколониальную» риторику, пока не спешит портить отношения с Францией и дистанцируется от событий в Сахеле. Это в целом не их война и не их проблема. А в отношении далекой и совершенно непонятной для них Украины Сенегал декларирует нейтралитет.

Судя по всему, дипломатический провал Киева в Африке – следствие в целом искаженного взгляда на мир украинского режима.

Киев едва удержался от пропагандистской поддержки джихадистов из JNIM, которые называют себя наследниками «Аль-Каеды». А ведь даже пустынные жители туареги в какой-то момент стали открещиваться от всякой «украинской помощи», но также по соображениям пропаганды. Туарегам тоже требуется выставить себя триумфаторами в сражении в Тин-Заутине, и брать в сообщники каких-то украинцев они не хотят.

Пропагандистская кампания для внутреннего пользования под лозунгом «Мы победили Россию в Африке» на практике привела к дипломатическому провалу киевского режима. По примерно похожему сценарию были разрушены отношения Киева и Тбилиси, поскольку украинский режим продолжил слепо поддерживать Саакашвили и аффилированные с ним террористические группы. Даже если предположить, что Киев вел в Мали и соседних странах какую-то дипломатическую работу с целью противодействия там усилиям России, то теперь эта деятельность полностью разрушена.

В таком поведении Киева нет никакого рационального зерна. Зато много традиционной для Украины стилистики карнавала в политике. И эта стилистика проняла даже далекие от европейских проблем африканские страны региона Сахель. Пусть в Киеве продолжают в том же духе. Редко кто сам разрушал свою внешнюю политику столь эффективно.