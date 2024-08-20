«Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.0 комментариев
В Грузии намерены объявить партию Саакашвили неконституционной
Правящая «Грузинская мечта» при получении на выборах в парламент 26 октября конституционного большинства объявит партию экс-президента, осужденного на шесть лет за коррупцию и злоупотребление служебным положением гражданина Украины Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» неконституционной, а также закрепит в Основном законе традиционные семейные ценности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении правящей партии 20 августа сказано, что при получении конституционного большинства – это 113 мандатов из 150 – «будет инициирован правовой процесс по объявлению неконституционным «Единого национального движения» и его сателлитов и наследников».
Отмечается, что это необходимо для оздоровления политической системы страны.
«Грузинская мечта» также заявила, что «вместо покаяния за преступление 2008 года коллективное «Национальное движение» с началом военных действий на Украине продолжает пытаться втянуть в них Грузию».
При этом правящая партия признает наличие у «националов» «сильных внешних покровителей».
Также правящая партия обещает закрепить в Основном законе традиционные семейные ценности и запрет на пропаганду ЛГБТ.
«После этого никто не сможет навязать в Грузии однополое гражданское партнерство, усыновление или удочерение детей однополыми парами, операции по смене пола, пропаганду псевдолиберальной идеологии в образовательных заведениях или СМИ и т. д.», – сказано в заявлении.
Также конституционное большинство может понадобиться правящей с 2012 года в случае мирного урегулирования конфликтов для приведения в соответствии с реалиями территориального устройства страны, отмечает «Грузинская мечта», которая называет, в частности, предстоящие в октябре выборы «референдумом о войне и мире».
«Грузинская мечта» также заявила, что конституционное большинство позволит ей «быстро и эффективно перезагрузить отношения с США и Евросоюзом и тем самым твердо защитить интересы Грузии на международной арене».
По последним опросам, «Грузинская мечта» получает 106 мандатов.