Байден вспомнил слова Киссинджера о взгляде Европы на Россию после Наполеона

  • Новость часаЭкспертиза по делу против генерала Попова установила подделку его подписи
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    Торможение операции в Курской области ставит перед ВСУ новую дилемму
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    В России выявили острый дефицит акушеров-гинекологов и неонатологов
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    ВС России уничтожили до пяти центров управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
    В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью
    Миллер: Газпром и азербайджанский Socar обсуждают работу в проекте «Север – Юг»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Родительство должно быть если не выгодно, то хотя бы не так тяжело

    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

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    20 августа 2024, 09:12 • Новости дня

    Байден вспомнил слова Киссинджера о взгляде Европы на Россию после Наполеона

    Байден вспомнил слова Киссинджера о Европе, которая после Наполеона не смотрела без опаски на Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден в ходе национального съезда Демократической партии в Чикаго упомянул фразу экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен Наполеона не смотрела на Россию без опаски.

    За десять дней до смерти Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски, передает ТАСС его слова.

    «Когда экс-президент США Дональд Трамп покинул пост, Европа и НАТО были разорваны в клочья, и это не шутка. Доктрина «Америка прежде всего» изменила весь наш образ мира», – отметил он.

    Ранее Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским назвал Россию «военной машиной», напомнив ему, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

    19 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении для попытки атаки на новом участке

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения ВСУ передислоцируются на Курском направлении, чтобы попытаться атаковать на новом участке, однако российские силы ситуацию полностью контролируют, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Обстановка подконтрольная», – заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что накануне «был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника», но на данный момент большая часть наступавших сил уничтожена, равно как и часть техники ВСУ. «Сегодня мы ощущаем, что противник передислоцируется, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – пояснил он.

    В то же время Алаудинов подчеркнул, что все находится под контролем российских подразделений, которые фиксируют передвижения ВСУ и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

    Накануне Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию

    Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.

    «В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.

    «Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

    «Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.

    «Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.

    «Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

    «Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские агенты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По мнению белорусского лидера, украинцы считают Зеленского предателем, в итоге он будет «ликвидирован», передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Я всегда Володе Зеленскому говорю... Ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (глава Главного управления разведки (ГУР) Украины, внесен в России в список террористов и экстремистов) – прим. ВЗГЛЯД) пошлет кого-нибудь, тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», – приводит агентство слова Лукашенко в Telegram-канале.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда Запад избавится от Зеленского.

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    19 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    Кадыров ответил Маску

    Кадыров призвал Маска не обращать внимание на продажные СМИ

    Кадыров ответил Маску
    @ Александр Казаков/РИА Новости,Grzegorz Wajda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску не обращать внимания на продажные СМИ и отсталых людей после заявления бизнесмена о том, что он не дарил главе российского региона электрокар Tesla Cybertruck.

    «Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава Чечни призвал Маска и дальше работать над новыми изобретениями. Кадыров подчеркнул, что разработки Маска, в частности Starlink, помогают российским бойцам в зоне спецоперации на Украине.

    Ранее Кадыров заявил, что Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, который будет направлен в зону СВО.

    Однако позже Маск опроверг, что передавал Кадырову машину, и заявил о лживости традиционных СМИ.

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    20 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Экспертиза по делу против генерала Попова установила подделку его подписи

    Почерковедческая экспертиза по уголовному делу генерала Попова установила подделку его подписи в документах

    Экспертиза по делу против генерала Попова установила подделку его подписи
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые стали одним из доказательств по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, является подделкой, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

    Экспертизу провели по инициативе СК. Как сообщил Буйновский, установлено, что в документах по делу Попова «стоит не его подпись», генерал «не должен был там вообще расписываться».

    Буйновский подчеркнул, что теперь обвинение против Попова «строится следствием не на прямых, но на косвенных доказательствах», передает ТАСС.

    Напомним, 235-й гарнизонный военный суд 15 июля удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения генерал-майору Попову, которого обвинили в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

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    19 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Военкор Александр Коц проанализировал, по каким мостам через Сейм в данный момент наносят удары ВСУ и каких шагов следует ждать от противника.

    «ВСУ планирующими авиабомбами выносят мосты через Сейм в Глушковском районе. Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

    Из этого он делает вывод, что следует ждать удара с еще одной стороны. «Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж. Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», – подчеркивает он.

    По мнению Коца, ВСУ действительно забуксовали, столкнувшись с уверенными подразделениями российских войск, они «по инерции» продолжают оказывать давление, «но уже с продуктивностью даже не нулевой, а минусовой. Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление».

    Военкор полагает, что кроме Теткино «на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Украинского Глухова. С прицелом на Рыльск и целью расширения плацдарма уже с этой стороны Сейма. Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели».

    «Что касается логистики, то вспомните тот же Волчанск, – отмечает он. – Мы рубанули все мосты, однако украинцы продолжили снабжение через понтоны».

    В понедельник стало известно, что из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках.

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    19 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» Лебедева пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой, сообщил Информационный центр СК России.

    По информации из Telegram-канала центра, 85-летняя Лебедева ушла из дома 18 июля и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

    «В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», – говорится в сообщении. Дело взято на контроль центральным аппаратом СК России.

    Лебедева известна по ролям в российских фильмах и сериалах, таких как «Гоголь», «Праведник», «Тайны следствия» и других.

    В мае актер сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве.

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    19 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Сотрудники американской газеты The Washington Post опубликовали репортаж из якобы занятого ВСУ города Суджи Курской области. Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

    Журналистки Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова с фотографом Эдом Рамом приехали на «оккупированную ВСУ территорию России» с Украины вместе с украинскими военными, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей».

    Журналисты Washington Post утверждают, что «не увидели никаких свидетельств того, что украинские военные грабили или нападали на мирных жителей». А российские гражданские лица якобы заявили американскому СМИ, «что с ними хорошо обращались и они не знают ни о каких убитых ВСУ жителях».

    Опрошенные журналистами Washington Post украинские военные заявили, что находятся на российской территории временно, чтобы власти Украины добились преимущества для переговоров с Россией.

    Ранее в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    Напомним, 17 августа стало известно, что телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов после того, как ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских корреспондентов, которые работали на территории Суджи.

    Послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    19 августа 2024, 21:05 • Новости дня
    Эксперт: России невыгодно содержать семьи трудовых мигрантов

    Член ОП РФ Лянге поддержала инициативу запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

    Эксперт: России невыгодно содержать семьи трудовых мигрантов
    @ Ivan Sekretarev/AP/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Социальная сфера России на данный момент вынуждена брать на себя нагрузку как минимум за одного работающего мигранта, его жену и не менее чем за троих детей, сказала газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Маргарита Лянге, комментируя инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи.

    Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. По мнению авторов инициативы, сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к формированию общественной напряженности.

    «Я очень рада, что начали появляться инициативы, связанные с наведением порядка в миграционной сфере в нашей стране. Данный законопроект поддерживаю, потому что у нас порой складывается очень странная ситуация: допустим, на стройке работает один трудовой мигрант. Он привозит к нам свою семью, где есть неработающая жена и минимум трое, а то и пятеро детей. И вся эта прекрасная семья получает социальную поддержку в виде медицинского обслуживания и образования, и мы берем на себя эти обязательства», – говорит Лянге.

    Она объясняет, что в России любой ребенок, вне зависимости от гражданства, должен ходить в школу. В итоге получается, что работает и приносит пользу экономике России только один мигрант, а нагрузку социальная сфера нашей страны несет минимум за пятерых, а то и семерых человек. В связи с этим, отмечает эксперт, встает вопрос, а насколько вообще выгодно такое сотрудничество России?

    Собеседница отмечает, что данная ситуация сложилась со времен распада СССР, когда к нам приезжали граждане бывших республик единой некогда страны, с которыми россияне учились в школах по одним учебникам, и между нами и мигрантами не было особых различий в манере поведения и общении. Все приезжие прекрасно знали русский язык. Сейчас приезжают люди, которые учатся совсем по другим книгам, часто не знают русского языка и правил поведения в России.

    «Мы почему-то стесняемся говорить о своих интересах и о своей выгоде. Но вообще, если честно, за одного работающего мигранта нам нагружать свои школы и медицину семьями из 5-6 человек совсем не выгодно. Пока консолидированного решения вопроса нет, но наводить порядок необходимо. Люди, приезжая к нам в страну работать, должны готовиться, учить язык», – считает Лянге.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии Родина Алексей Журавлев также поддержал данную инициативу. «Если и принимать в России иностранцев, то исключительно высококвалифицированные кадры, и непременно лишь тех, в ком нуждается российская экономика. Семьи мигрантов точно не входят в число таковых», – заключил Журавлев.

    Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями может носить только негативный характер.

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    19 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, при этом премьер-министр Индии Нарендра Моди не хочет становиться посредником в дипломатическом урегулировании, в том числе потому, что эта страна зависит от дешевых российских энергоресурсов и оружия, передает РБК.

    Источники агентства сообщили, что встреча с Моди важна для Зеленского, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира. При этом в ходе нее вряд ли будут сделаны какие-либо важные заявления, хотя планируется заключить ряд соглашений, включая оборону и агропромышленность, говорится в публикации.

    В частности, украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» и Индия рассматривают возможность совместного выпуска газовых турбин, которые используются на военных кораблях.

    Ранее сообщалось, что премьер Индии собрался посетить Украину.

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    19 августа 2024, 11:55 • Новости дня
    Москвичей задержали в Петербурге за танцы под нацистские марши

    Полиция задержала в Петербурге троих москвичей за танцы под нацистские марши

    Полицейские задержали троих жителей Москвы за пьяную выходку на Васильевском острове: они станцевали под немецкие марши времен Второй мировой войны, демонстрируя нацистские приветствия.

    Действия хулиганов были запечатлены на видео, которое оперативники обнаружили в Сети, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    На указанной записи несколько молодых людей, выйдя ночью из салона каршерингового автомобиля, принялись танцевать под немецкие марши. Кроме того, они обнажались и показывали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацистской Германии, передает ТАСС.

    В итоге полицейские установили, что ролик был снят 16 августа очевидцем у дома № 9 по 14-й линии Васильевского острова. «Личности «героев» видеоролика оперативно установили. Ими оказались трое молодых людей 2004 г. р., приехавшие в Петербург из Москвы. Вернуться в родной город им не удалось – они были задержаны на Московском вокзале и доставлены в полицию», – сообщили в пресс-службе.

    В отделении, куда их доставили для проведения процессуальных действий, задержанные заявили, что в содеянном раскаиваются, а свои поступки они попытались оправдать тем, что находились в состоянии сильного опьянения. В данный момент решается вопрос о привлечении их к ответственности.

    Полиция устанавливает местонахождение четвертого предполагаемого участника инцидента.

    Напомним, 19 июля в Петербурге вынесли первый в истории города приговор за пропаганду нацизма.

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    19 августа 2024, 11:12 • Новости дня
    МИД прокомментировал действия сотрудников The Washington Post в Курской области

    Захарова заявила об изучении правоохранителями фактов по действиям журналистов из США в Курской области

    МИД прокомментировал действия сотрудников The Washington Post в Курской области
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Правоохранительные органы начали изучать факты, связанные с действиями журналистов американской Washington Post в Судже Курской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», – цитирует ТАСС Захарову.

    Напомним, американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи». Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

    При этом в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

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    20 августа 2024, 03:24 • Новости дня
    Трамп назвал условие признания поражения на выборах президента США

    Трамп заявил о готовности признать поражение в борьбе за пост президента США на «честных и свободных выборах»

    Трамп назвал условие признания поражения на выборах президента США
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах президента страны, если выборы пройдут честно и свободно.

    Трамп считает, что в случае его поражения США ждет «такой штопор, какого еще никогда не видели – как в 1929 году». Однако, добавил Трамп, если «выборы будут свободными и честными», он «абсолютно точно» согласится с их результатами даже в случае поражения.

    «Если я увижу, что у нас были честные и свободные выборы, а, я надеюсь, что смогу это сказать – вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    Трамп усомнился в интеллектуальных способностях кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис, заявив, что стране нужен очень умный лидер, а она таким стать не сможет. «Я не считаю это оскорблением – это просто факт», – заявил он.

    Напомним, из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно телеканалом ABC и газетой Washington Post, следует, что половина американских избирателей сейчас поддерживает кандидатуру Харрис, она немного опережает Трампа.

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