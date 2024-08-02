Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские

Tекст: Вера Басилая

По его словам, дети нелегалов-разведчиков Анны и Артема Дульцевых не говорят по-русски, они узнали, что русские, только в самолете, когда он взлетел из Анкары.

«Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches (исп. «Доброго вечера» – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит ТАСС слова Пескова.

Он также добавил, что дети не знали, кто их встречает и кто такой Путин.

По его словам, Дульцевых могли лишить родительских прав, если бы остались на Западе, они сидели в тюрьме в Словении и лишены возможности видеть своих детей.

Напомним, в рамках обмена России были выданы осужденные в Словении якобы за шпионаж Артем и Анна Дульцевы. По версии следствия, они выдавали себя за граждан Аргентины. На днях суд в срочном порядке приговорил их к одному году и семи месяцам лишения свободы. В Россию вернулись и двое детей Дульцевых.