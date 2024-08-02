Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.0 комментариев
На учениях нестратегических ядерных сил отработано снаряжение ракет спецбоеприпасами
Минобороны: Ракетные соединения ЮВО и ЦВО отработали снаряжение ракет-носителей спецбоеприпасами
На третьем этапе учений нестратегических ядерных сил ракетные соединения ЮВО и ЦВО отработали снаряжение ракет-носителей спецбоеприпасами, сообщили в Министерстве обороны.
Ракетчики Южного и Центрального военных округов заняли позиционные районы для проведения электронных пусков в ходе учений нестратегических ядерных сил после того, как отработали снаряжение ракет специальными учебными боеприпасами, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, подразделения авиации ВКС провели воздушное патрулирование, этот этап учения направлен на поддержание готовности техники частей применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач, отметили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.