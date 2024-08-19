Гладков указал на недоработку властей Белгородской области в Новопетровке

Гладков указал на недостатки в работе властей Белгородской области из-за ситуации в Новопетровке

Tекст: Антон Антонов

«Люди находятся там, значит, не смогли мы до конца убедить тех, кто решение на временное отселение еще пока не принял», – приводит слова Гладкова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Гладков подчеркнул, что эти «люди подвергают свою жизнь опасности». Он отметил, что жители «переживают за свои дома, за свое имущество, за своих животных», но в результате «главная ценность – жизнь человека – под угрозой».

Глава региона сообщил, что ночью планируется «вывезти из Новопетровки последних жителей, которые там, к сожалению, еще остаются». «По докладу главы округа, по докладу совета безопасности, по докладу командира батальона самообороны, сегодня там находиться невозможно, то есть въехать в дневное время невозможно», – заявил он.

Напомним, с 19 августа закрывается въезд в село Новостроевка-Вторая и в поселки Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, в Валуйском округе закрыт въезд в село Новопетровка. Жителям будет оказана помощь в отселении и вывозе имущества.