Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.7 комментариев
Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области
Сенатор от Крыма рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами
Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком, считает сенатор от республики Крым Сергей Цеков.
Он рассказал изданию NEWS.ru, что качество дорог в Курской области было значительно выше, чем в Сумской.
Также Цеков считает, что украинцы видят, что «в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке».
Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.