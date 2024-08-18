Сенатор от Крыма рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал изданию NEWS.ru, что качество дорог в Курской области было значительно выше, чем в Сумской.

Также Цеков считает, что украинцы видят, что «в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке».

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.