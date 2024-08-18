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    Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители
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    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    5 комментариев
    18 августа 2024, 01:00 • Новости дня

    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области

    Сенатор от Крыма рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком, считает сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

    Он рассказал изданию NEWS.ru, что качество дорог в Курской области было значительно выше, чем в Сумской.

    Также Цеков считает, что украинцы видят, что «в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке».

    Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.

    17 августа 2024, 05:08 • Новости дня
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области целиком уничтожили моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с натовской бронетехникой, сообщил офицер 810-й бригады морской пехоты ВС России с позывным «Ветер».

    В ходе скоротечного боя морпехи 810-й бригады полностью уничтожили мобильную группу ВСУ, которая двигалась по региону на натовской бронетехнике, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ликвидированы два американских броневика HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелый американский броневик Cougar.

    Захвачены один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator. В ходе боя ликвидировано порядка 20 боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Также изъяты документы украинских военных – паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Кроме того, найдено личное оружие производства НАТО, боекомплект, бронежилеты, противогазы, средства связи и РЭБ.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ка Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, в том числе боевик нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

    Коментарии (26)
    17 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    Французский политик Филиппо высмеял реакцию на ТВ из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников телепередачи на французском телеканале LCI при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.

    Филиппо прикрепил в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) видеофрагмент передачи, где ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, счел каску СС «любопытной». «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – говорит ведущий, передает РИА «Новости».

    Другой участник передачи генерал Франсуа Шованси добавил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    Филиппо посчитал диалог участников передачи «потрясающим признанием».

    «И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!» – отметил политик «замешательство» на французском ТВ.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (14)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    17 августа 2024, 03:02 • Новости дня
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публицист Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом), уехавший после обменного процесса в США, с одобрением высказался о сносе памятника Владимиру Ленину в городе Суджа в Курской области.

    Украинские боевики совершили в Судже акт вандализма – они снесли памятник Ленину. Фотографии со пустым постаментом опубликовала советница главы офиса украинского президента Дарья Заривная, передают «Аргументы и Факты».

    По мнению Кара-Мурзы, это было «красиво». «То, что сама Россия должна была сделать еще в 90-е, но так и не сделала», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской).

    Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин помиловал нескольких россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной, в их числе оказался и Владимир Кара-Мурза.

    Другой иностранный агент и аналитик нефтегазовых инвестиций Михаил Крутихин поиздевался над Курской областью в момент начала вторжения туда ВСУ.

    Коментарии (42)
    17 августа 2024, 04:47 • Новости дня
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении поселка в зоне спецоперации рядовой Александр Полухин вместе с экипажем своего танка заставил украинских военных уйти со своих позиций, сообщило Минобороны России.

    Экипаж танка использовал колейный минный трал, чтобы проделать проход в минно-взрывном заграждении ВСУ на подступах к поселку, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Машина ворвалась в населенный пункт, экипаж под командованием Полухина с ходу поразил укрепленные огневые точки украинских военных, а затем прикрыл продвижение российских штурмовиков.

    Из-за действий танка ВСУ пришлось уйти с занимаемых позиций и сбежать, они бросили раненых на поле боя, а населенный пункт освободили.

    Ранее в приграничном районе Курской области украинские военные разбежались после ударов ракет с вертолетов Ка-52.

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    17 августа 2024, 15:00 • Новости дня
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России имеют серьезное преимущество над украинской армией на Донбассе, заявил на немецком канале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    В своем репортаже журналист подчеркнул, что российская армия обладает значительным опытом боевых действий и более высокой боеспособностью по сравнению с украинскими подразделениями. Особенно остро эта проблема ощущается на Донбассе, где украинские войска вынуждены противостоять более опытным российским подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ваннер также обратил внимание на то, что для организации наступления на Курскую область украинское командование перебросило значительные силы с других участков фронта. Это привело к ослаблению украинской обороны на Донбассе и позволило российским войскам активизировать свои наступательные действия.

    Ранее в Guardian писали, что украинские военные выразили недовольство решением командования перебросить элитные части из зоны активных боевых действий в Донбассе для проведения операции в Курской области.

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    17 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.

    Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.

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    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (16)
    17 августа 2024, 16:19 • Новости дня
    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

    Министр финансов ФРГ Линдер назвал «украинскими» переданные Киеву немецкие танки

    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими, сообщила швейцарская радиостанция SRF.

    «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское»», – цитирует ТАСС Линдера. Так он прокомментировал присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области.

    Министр не сомневается, что немецкое оружие, переданное Киеву, используется в интересах обороны Украины.

    Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Коментарии (11)
    17 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ
    Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь.

    Об этом представители совета сообщили во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Никакая организация, будь то религиозная или светская, с центром в России, не может действовать на территории Украины. Поэтому совет поддерживает законопроект правительства, инициированный президентом, направленный на предотвращение деятельности таких организаций в нашей стране», — говорится в заявлении.

    Зеленский также отметил, что поддержка этой законодательной инициативы, которая якобы направлена на укрепление духовной независимости Украины, «очень важна».

    Накануне депутаты Верховной Рады внесли последние изменения в законопроект, позволяющий запретить УПЦ. Он будет вынесен на голосование уже на следующей неделе.

    Коментарии (8)
    17 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    Газпром сообщил о продолжении подачи газа через Украину и ГИС «Суджа»
    Газпром сообщил о продолжении подачи газа через Украину и ГИС «Суджа»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Газпром продолжил поставлять газ для транзита через Украину через газоизмерительную станцию «Суджа» в объеме, подтвержденном украинской стороной.

    На 17 августа объем составляет 42,3 млн кубометров, что соответствует обычным уровням, наблюдаемым в июле и начале августа, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА «Новости».

    При этом заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена, добавил он.

    С начала года прокачка газа оставалась выше 40 млн кубометров в день, однако с 7 по 12 августа она немного снизилась. Максимальный уровень прокачки в этом году составил 42,5 млн кубометров.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как работает ГИС «Суджа» на границе Курской области.

    Коментарии (34)
    17 августа 2024, 05:37 • Новости дня
    В Курской области подготовили танковые засады для ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области танки Т-72Б3М группировки «Север» встали на огневые позиции, сообщило российское Министерство обороны.

    Танки заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях, военнослужащие замаскировали свои машины для организации танковых засад, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    При появлении мобильных бронированных групп ВСУ танки откроют огонь из 125-мм орудий прямой наводкой.

    Экипажи ведут огонь и с закрытых рельефом огневых позиций, складки местности и укрытия позволяют оставаться им незамеченными. Корректировку огня ведут с помощью дронов.

    После того, как танки отстреливаются, машины меняют позиции для исключения ответного огня или атаки беспилотников. Для этого у них есть современные средства РЭБ и усиленная динамическая защита.

    Кроме того, их прикрывают мотострелки, которые следят за воздухом.

    Ранее офицер с позывным «Ветер» рассказал об уничтоженной бронированной группе ВСУ в Курской области. Российским военным удалось захватить одну бронемашину Cougar, один БТР Stryker и пару Roshel Senator.

    Коментарии (6)
    17 августа 2024, 19:49 • Новости дня
    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения AS-90 опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Искандером» РСЗО MLRS в Сумской области.

    Коментарии (9)
    17 августа 2024, 15:27 • Новости дня
    В МИД России призвали мировое сообщество осудить войну Зеленского с УПЦ
    В МИД России призвали мировое сообщество осудить войну Зеленского с УПЦ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия призывает «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима президента Украины Владимира Зеленского против Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы уверены, что киевской власти не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны», – подчеркнула она посте, опубликованном в Telegram-канале.

    По словам Захаровой, Россия с тревогой наблюдает за «новыми шагами, поощряемыми западными кураторами, киевского режима, направленными на углубление религиозного раскола в Украине, который принимает все более уродливые формы».

    Она отметила, что после принятия Радой закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций» на государственном уровне целенаправленно предпринимаются усилия, чтобы поставить каноническую УПЦ вне закона, запретить ее и в дальнейшем ликвидировать.

    Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.


    Коментарии (12)
    17 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете Украинской православной церкви.

    «Сатанисты», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ на Украине.

    Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    МИД России призвал «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви.

    Коментарии (4)
    17 августа 2024, 02:40 • Новости дня
    Times: США не дают Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России

    Times: США не дают согласия Британии на разрешение Украине бить Storm Shadow вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство якобы не позволяет британской стороне разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow вглубь российской территории, сообщили источники Times.

    Лондон ожидает одобрения от Вашингтона, чтобы разрешить Киеву бить ракетами вглубь территории России, сообщили собеседники Times в правительстве страны, передает РИА «Новости».

    В материале указывается, что администрация США Джозефа Байдена опасается эскалации украинского конфликта, потому разрешения на использование Storm Shadow не поступает.

    Ранее сообщалось, что британское руководство уговаривает союзников снять ограничения на использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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