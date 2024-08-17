Эксперт Кошкин: У военнослужащих ВСУ на территории Курской области снизилась мотивация на выполнение задач

Tекст: Андрей Резчиков

«Когда солдаты находятся в окружении и ходят по лесам, то начинаются проблемы с морально-психологическим состоянием. Там, где происходит скопление живой силы, нами сразу наносится удар. Это сильно снижает мотивацию на выполнение задач. Если командир не стойкий, то заходит речь о том, чтобы сдаться», – отмечает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

«Все военнослужащие ВСУ прибыли на нашу землю с одним-двумя боекомплектами. Каналы снабжения необходимыми ресурсами были перекрыты нами с помощью машин дистанционного минирования «Земледелие». Без поставок солдаты ВСУ не в состоянии выполнять поставленные перед ними боевые задачи в Курской области. Кроме отсутствия боекомплектов наблюдается нехватка ГСМ», – добавил эксперт.

По его словам, на слабой мотивации украинских боевиков сказывается отсутствие резервов, что «серьезно снижает организационный характер». «Хоть их и пугают, но они знают, что в российском плену лечат, кормят, одевают и обувают. В силу этих и других факторов люди, оказавшись в таком незавидном положении, принимают решение сдаться», – добавил Кошкин.

Низкая мотивация украинских военнослужащих также связана с тем, что на фронт многих отправляют насильно, отлавливая людей прямо на улицах. «Такой солдат низко мотивирован и не понимает, как он оказался в такой незавидной ситуации. Человек, которого заставляют насильно выполнять задачи, заинтересован в том, чтобы отвильнуть от такой работы», – подчеркнул спикер.

В последние дни на Курском направлении наблюдается все больше случаев добровольной сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Как заявил в субботу РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, наибольшее количество пленных берется близ населенного пункта Мартыновка, которая была зачищена от сил противника в четверг.

Также в субботу близ села Комаровка в плен организованно сдались двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По словам представителя российских силовых структур, для сдачи использовался специально созданный для этого Telegram-канал FREE_SOLDIER2022, с помощью которого боевики вышли на связь.

В пятницу и четверг в плен попали пять украинских военных, один из них оказался боевиком батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).