Алаудинов: Азовца взяли в плен на Курском направлении

Политолог объяснил желание Киева ратифицировать Римский статут

Политолог Скачко: Решение Киева присоединиться к МУС обернется против властей Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Инициативу Киева присоединиться к Римскому статуту стоит рассматривать как политическую пропагандистскую акцию», – убежден украинский политолог Владимир Скачко. Решение офиса Зеленского собеседник объяснил двумя факторами. «Во-первых, таким образом они хотят подтвердить собственную европейскость. Во-вторых, их цель – присоединиться к гонителям МУС против России», – отметил спикер.

Скачко напомнил, что ранее суд в Гааге выдал «ордер на арест» Владимира Путина. «Киевские власти ненавидят и боятся российского президента, они могут изрыгать ругательства в адрес Москвы, но формально не имеют права предъявлять обвинения и претензии. Поэтому, видимо, Зеленский решил ратифицировать Римский статут», – считает политолог.

«Присоединение Украины к МУС не откроет перед страной какие-то юридические перспективы в плане защиты собственных интересов или интересов населения. Такой шаг лишь позволит Киеву нападать на Москву в общем хоре», – подчеркнул собеседник. Вместе с тем ратификация Римского статута способна обернуться в будущем против украинского руководства. Например, речь может пойти о расследовании участия киевских властей в военных преступлениях или причастности к ним.

«Но в офисе Зеленского придерживаются принципа «пан или пропал». Они понимают возможные последствия, но надежда на то, что каким-то образом удастся пропетлять, оказалась сильнее. Вероятно, в Киеве рассчитывают и на защиту со стороны Запада. Подобные шаги принимаются не от великого ума, а скорее от безысходности», – заключил Скачко.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, предполагающего ратификацию Киевом Римского статута Международного уголовного суда. Это следует из данных на сайте украинского парламента. Сам закон еще не опубликован.

В пояснительной записке указано, что он должен обеспечить соответствие УК Украины нормам Римского статута, а также «уголовно-правовое преследование за наиболее тяжкие международные преступления». В частности, речь идет о «геноциде, агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях», передает РИА «Новости».

Напомним, в июле украинские СМИ сообщали, что Киев вернулся к работе по ратификации Римского статута. Чтобы стать участником МУС, нужно ратифицировать Римский статут, чего не сделали ни Россия, ни Украина, ни, например, США. При этом Штаты утверждают, что юрисдикция Международного уголовного суда якобы распространяется на российскую специальную военную операцию.