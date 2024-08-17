Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.4 комментария
Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
Близ села Комаровка Курской области более двадцати военнослужащих ВСУ из 22-й отдельной механизированной бригады организованно сдались в плен российским подразделениям, представитель российских силовых структур.
Отмечается, что украинские военнослужащие приняли решение сложить оружие и сдаться в плен из-за тяжелых условий ведения боевых действий и отсутствия поддержки со стороны командования, передает РИА «Новости».
Известно, что для выхода на связь с российскими подразделениями украинские военнослужащие использовали специальный Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что на Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, один из них – боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).