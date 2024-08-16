Эксперты оценили функцию быстрого переноса контента с YouTube на RUTUBE

Tекст: Валерия Городецкая

Ранее RUTUBE запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube, дав возможность авторам переместить за раз до двух тысяч видео.

«Отличная функция. Уверен, она станет одним из основных драйверов перехода российских блогеров с YouTube на RUTUBE. Важно, чтобы как можно быстрее они смогли перейти на отечественную платформу, ведь тут стоит вопрос безопасности российских пользователей – их подписчиков», – прокомментировал Немкин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что подобная функция ранее появилась в российской соцсети LOOKY для переноса контента из Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России).

По мнению первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, функция переноса контента на RUTUBE позволит ускорить переход блогеров на отечественный видеохостинг.

«YouTube сделал все, чтобы от него отвернулись российские блогеры: блокировки, отмена монетизации. Короче, сплошная русофобия», – подчеркнул он.

Появление такой функции – отличный повод для блогеров из России окончательно попрощаться с YouTube, заявил член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий Пучков.

«Прекрасный повод для российских блогеров окончательно попрощаться с YouTube, который наплевательски относится к ним: постоянно их блокирует, кстати, мой канал он тоже удалил. Помимо этого, Google, владелец YouTube, лишил наших блогеров монетизации контента», – сказал он.

Важность функции отметил и эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер, выпускник проекта «Мастерская новых медиа» Илья Гогуа. «Подобная функция важна, поскольку упростит переход российских блогеров с YouTube на RUTUBE. Теперь у них появилась мотивация активнее переходить на отечественную онлайн-площадку, чтобы на ней вести свою деятельность без опасения, что тебя внезапно удалят. На YouTube такой уверенности у российских блогеров нет: американский видеохостинг регулярно блокирует российских авторов контента», – сказал он.