Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Лукашенко заявил об усилении границы Белоруссии после уничтожения дронов ВСУ
Лукашенко: Белоруссия усилила границу с Украиной после уничтожения украинских БПЛА
Белоруссия усилила контроль на границе с Украиной после уничтожения украинских беспилотников, заявил белрусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.
Лукашенко заявил, что после событий с украинскими БПЛА Белоруссия усилила контроль на белорусско-украинской границе и ввела туда части армейские части, передает РИА «Новости».
Он поинтересовался у военных, какая сейчас обстановка на границе, все ли подразделения выведены в район концентрации войск на непредвиденный случай.
«Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть. Я прошу доложить не только обстановку, но и развитие ситуации, ваши предложения, что будем делать здесь дальше», – сказал глава белорусского государства.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что спецназ и ракетные войска Белоруссии направлены в район украинской границы.
Напомним, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.