Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Глава муниципалитета сообщил о спокойной обстановке в Льговском районе
Глава Льговского района Курской области сообщил об отсутствии обстрелов в населенных пунктах муниципалитета
Ситуация в Льговском районе Курской области стабильная, обстрелов не зафиксировано, сообщил глава муниципалитета Сергей Коростелев.
«Обстановка нормальная. Люди работают. Обстрелов нет», – передает ТАСС его слова.
Льговский район не граничит с Украиной, но находится в непосредственной близости к приграничным Рыльскому и Кореневскому районам. Административный центр – город Льгов – расположен на западе Курской области, в 80 км от Курска.
Ранее сообщалось о пострадавших в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами города Льгова.