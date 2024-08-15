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    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    15 августа 2024, 18:48 • Новости дня

    Кандидат в президенты Молдавии Боля и глава Гагаузии Гуцул прибыли в Москву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул и кандидат в президенты республики от оппозиции Василий Боля в четверг прибыли в Москву.

    Политики из Молдавии примут участие в открытии приемной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников, передает ТАСС.

    Гуцул, Боля, а также глава блока «Победа» Илан Шор 16 августа станут участниками третьего съезда оппозиционного объединения, в рамках которого обсудят ситуацию в Молдавии. Речь в том числе пойдет о выборах президента и референдуме о евроинтеграции в октябре 2024 года.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что молдавские власти не прекращают реализацию губительного для страны украинского сценария, прикрывая это стремлением к евроинтеграции.

    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

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    14 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе

    Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

    По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».

    С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.

    Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.

    Коментарии (19)
    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

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    14 августа 2024, 20:56 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки Долиной при общении с мошенниками с Украины

    Эксперт Полещук объяснил, почему певица Долина отдала 200 миллионов телефонным мошенникам

    Эксперт назвал ошибки Долиной при общении с мошенниками с Украины
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Ключевой ошибкой, которую совершают все жертвы, в том числе наша прославленная артистка, – это сам факт начала разговора по телефону с незнакомцами», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт проекта финансовой грамотности НИФИ Минфина России Кирилл Полещук. Так он прокомментировал хищение у певицы Ларисы Долиной 200 млн рублей телефонными мошенниками с Украины.

    Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники уговорили ее продать свою квартиру, а вырученные деньги для безопасности передать курьеру, что она и сделала. Правоохранительные органы в ходе расследования данного дела выяснили, что совершившие преступление находятся на территории Украины. 

    «Жертвой финансовых мошенников может стать абсолютно любой человек независимо от его статуса, образования, возраста, положения в обществе. Эту напасть характеризует универсализм. Безусловно, незащищенные слои населения, пенсионеры могут чаще попадать в ловушки мошенников, но не застрахован никто. На этом фоне резонансной является ситуация, в которую угодила народная артистка РФ Лариса Долина», – говорит Полещук.

    Он рассказывает, что в прессе часто обсуждают различные случаи мошенничеств с недвижимостью, а поэтому любой человек переживает за свое имущество, и это нормально. Но именно такими страхами пользуются мошенники. Кроме того, злоумышленники отслеживают актуальную информационную повестку и используют те или иные случаи в своих легендах – это проведение СВО, выборы, стихийные бедствия, отзывы лицензий у каких-либо банков и иные информационные поводы.

    «Маскируясь под сотрудников полиции или спецслужб и используя психологические методы социальной инженерии, мошенники входят в доверие к жертве и убеждают совершать на первый взгляд абсурдные действия. Но в момент психологического воздействия мошенников жертве абсолютно не кажется, что она совершает абсурдные действия. Напротив: жертва убеждена, что делает все правильно – спасает свое имущество, свои сбережения или помогает своей стране в борьбе с преступниками. Ключевой ошибкой, которую совершают все жертвы, в том числе наша прославленная артистка, – это сам факт начала разговора по телефону с незнакомцами», – объясняет специалист.

    Универсальный способ защиты в таких ситуациях, по словам собеседника, заключается в том, чтобы не брать трубку при звонках с незнакомых номеров. Однако в силу работы или вида деятельности это не всегда возможно, поэтому вторым способом защиты является немедленное прерывание разговора, если речь зашла о ваших деньгах, банковских счетах, имуществе, аккаунте в Госуслугах и так далее.

    «Также звоночком должно служить, если незнакомец представится сотрудником полиции, органов безопасности, банка или иных финансовых и государственных ведомств. Реальный сотрудник полиции найдет способ с вами связаться и без телефона. Можно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк или в органы безопасности, откуда якобы звонил сотрудник», – рекомендует Полещук.

    Эксперт предупреждает, что каждая лишняя минута разговора загоняет жертву все глубже в сети мошенников, откуда выбраться без потерь становится тяжелее. Он особо подчеркивает: не стоит пытаться ругать мошенников, шутить над ними или разыгрывать – необходимо сразу прерывать нестандартный звонок.

    «Безусловно, кейс Ларисы Долиной отличается от среднестатистических суммой потери. Могу предположить, что мошенникам было заранее известно, с кем им предстоит разговаривать и какое имущество имеется у жертвы. Поэтому была проведена определенная подготовка и изучение жертвы. Возможно, применялись какие-либо технологические приемы с использованием искусственного интеллекта (подделка голоса, фото или видеоизображения). Но в любом случае подробности дела мы узнаем после того, как пройдет расследование», – поясняет собеседник.

    По каждому случаю попадания в ловушку мошенников необходимо обращаться в полицию. Всегда есть шансы, что сотрудники правоохранительных органов найдут злоумышленников и помогут вернуть деньги полностью или частично, говорит эксперт. Более того, обращение в полицию и подробное описание вида мошенничества поможет полиции и госорганам в предупреждении других преступлений, информировании граждан о новых схемах и вполне вероятно кого-то спасет от этой ловушки.

    Ранее сообщалось, что подозреваемую в причастности к хищению у Долиной 200 млн рублей Анжелу Цырульникову поместили под стражу. Девушке предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что арестованная подозреваемая была курьером у мошенников.

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    15 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области

    Установлена личность изнасиловавшего жительницу Харьковской области наемника ВСУ из Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Двое французских наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, изнасиловали жительницу Харьковской области. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что личность одного из них установлена.

    Жительница села Глубокое рассказала, что в апреле в село после ротации украинских военных прибыли новые солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села уехала, а она не смогла покинуть населенный пункт из-за больной матери, передает РИА «Новости».

    Женщина сообщила, что на нее напали пьяные наемники, говорившие по-французски. Они ворвались в ее дом, избили и изнасиловали. Несколько дней после этого женщина провела в погребе, не решаясь выйти на наружу. Позднее ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

    Лисняк сообщил, что одним из насильников является «военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения». Прежде он воевал в Сирии и Ираке. Сообщается, что мужчина был «судим за домашнее насилие» в отношении супруги.

    Против него открыто уголовное дело по статьям об изнасиловании и наемничестве, ему грозит пожизненное заключение. В УВД сообщили, что родители наемника – выходцы из Бельгии, сам он родился в Орлеане.

    В июле СК заявил о завершении расследования 25 дел против наемников из Латвии, Грузии, Израиля и Франции.

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    14 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все оружие, полученное Украиной от Вашингтона и стран НАТО, вскоре окажется в распоряжении России, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц).

    «В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину», – написал Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16.

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    14 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    The Telegraph: Харрис может стать «убийцей Украины»
    The Telegraph: Харрис может стать «убийцей Украины»
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис может стать «убийцей Украины» из-за сложных отношений с президентом этой страны Владимиром Зеленским, пишет The Telegraph.

    В частности, в 2022 году Харрис отклонила просьбу Киева о введении превентивных санкций против России, надеясь, что это поможет предотвратить спецоперацию, напоминает «Вечерняя Москва».

    «Как ни странно, учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным, чем Харрис, в вопросе Украины», – говорится в материале.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Харрис одержит победу над Дональдом Трампом.

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    15 августа 2024, 09:00 • Новости дня
    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области

    Вице-премьер Украины Верещук анонсировала создание ВСУ безопасной зоны в Курской области

    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

    По ее словам, с целью защиты приграничья Сумщины ВСУ создают зону безопасности в Курской области, пишет «Газета.ру».

    Верещук добавила, что Киев хочет провести в этой зоне «гуманитарные операции» для гражданских лиц и открыть гуманитарные коридоры для их эвакуации на Украину.

    Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения в Курскую область.

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    14 августа 2024, 20:12 • Новости дня
    В Польше предъявили обвинение в шпионаже обменянному россиянину Рубцову

    Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже обменянному россиянину Рубцову

    В Польше предъявили обвинение в шпионаже обменянному россиянину Рубцову
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская прокуратура заочно предъявила обвинения в шпионаже гражданину России Павлу Рубцову, который был освобожден в результате обмена между Россией и США, сообщили в Национальной прокуратуре Польши.

    Обвинительное заключение в отношении Рубцова прокурор Люблинского отдела по делам организованной преступности и коррупции направил 9 августа. Сообщается, что россиянин обвиняется «в совершении шпионажа», передает РИА «Новости».

    Прокуратура утверждает, что Рубцов якобы с апреля 2016 года по февраль 2022 года, находясь в Пшемысле, Варшаве и других местах, участвовал в деятельности российской разведки и предоставлял ей информацию, передача которой могла нанести вред Польше, включая ее статус как члена НАТО.

    Кроме того, польское ведомство заявляет, что деятельность обвиняемого включала сбор и передачу информации, распространение дезинформации и проведение оперативной разведки.

    Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности в Пшемысле в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России.

    Напомним, 1 августа между США и Россией состоялся масштабный обмен заключенными. В этом процессе участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе. Рубцов был в их числе, его освободили по просьбе США.

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    15 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В «Сбере» назвали пять слов и фраз, которые используют мошенники
    В «Сбере» назвали пять слов и фраз, которые используют мошенники
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего используют для этого слова и фразы: «МВД», «ФСБ», «безопасный счет», «Центральный банк», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС», сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    Как сказал Кузнецов в ходе мероприятия к десятилетию отеля «Мрия» в Крыму, если вы услышали эти слова в телефонном разговоре с незнакомцем – прекращайте общение: с вами говорит преступник, пишет РБК.

    Он добавил, что самыми актуальными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников Центробанка и правоохранительных органов, которые под разными предлогами просят перевести деньги «на безопасный счет».

    Также мошенники могут позвонить в мессенджере с логотипом Госуслуг на аватарке и предложить оплатить долг, представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор или связаться якобы из социального фонда под предлогом перерасчета пенсии, а также позвонить для подтверждения даты прохождения диспансеризации.

    Ранее мошенники научились подделывать сообщения в WhatsApp с помощью ИИ.

    Коментарии (12)
    15 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ снимают с других направлений резервы и отправляют в Курскую область

    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область, заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель главы главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

    Порядка 12 тыс. украинских военных заброшено в Курскую область, ВСУ продолжают снимать с передовой другие подразделения и «запихивать» в этот регион, заявил Алаудинов в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что российские военные понимают действия ВСУ.

    Также Алаудинов отметил, что украинские боевики не взяли целиком под контроль Суджу, там остаются российские формирования.

    По его словам, украинские войска не прекращают попыток надавить в Курской области, но его силы «тают с каждым днем», когда эти силы окончательно «растают», то говорить «о какой-то инициативе будет неправильно».

    «То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ.

    Коментарии (27)
    15 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Россиян предупредили о подорожании продуктов питания

    «Коммерсант»: Производители продуктов предупредили о значительном повышении закупочных цен

    Россиян предупредили о подорожании продуктов питания
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские производители продуктов питания объявили о значительном повышении закупочных цен для торговых сетей, в августе-сентябре ожидается повышение цен для ретейлеров на 5–40%, особенно подорожали сладости и молочная продукция.

    По данным экспертов в торговых сетях, ряд крупных производителей продуктов питания, включая Mars, Ritter Sport, «Дымка», «Славянка», «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие, уведомили торговые сети о повышении закупочных цен на свою продукцию в среднем на 5–40%, передает «Коммерсант».

    Наиболее существенно подорожают кондитерские изделия, молочная продукция и хлебобулочные изделия.

    Основными причинами такого решения производители называют рост себестоимости продукции, связанный с подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и других факторов. В частности, значительное повышение цен на кондитерские изделия обусловлено дефицитом какао-бобов из-за засухи в Западной Африке.

    Эксперты отмечают, что подобное массовое повышение цен может привести к снижению покупательской способности населения и росту инфляции. Однако, по мнению представителей торговых сетей, они будут стремиться сдержать рост розничных цен, чтобы не потерять покупателей.

    По данным «Руспродсоюза», с начала 2024 года стоимость минимальной потребительской корзины в России уже выросла на 10,6% до отметки в 6656,5 рубля.

    Коментарии (48)
    15 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
    ВС России уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Курской области, у села Борки, Российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    После нанесения ВС России удара из ствольной артиллерии был отправлен разведывательный коптер, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника из пяти человек, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (9)
    14 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по арсеналу зарубежных ракет в порту Одессы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара по одесскому порту, вероятно, поражен арсенал зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, охранявшая склад система ПВО не успела сработать и только «приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что «прилет» был слышен в Черноморске (Ильичевске) и окрестностях.

    Ранее Лебедев сообщил, что по военному складу в порту Одессы нанесен удар, в результате которого погибли военные, в том числе иностранцы.

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    15 августа 2024, 11:34 • Новости дня
    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ

    Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, на Суджанском направлении очень хорошо сделаны заслоны, и ВС России начали зачищать населенные пункты, передает РИА «Новости».

    Алаудинов добавил, что Мартыновка зачищена, идет зачистка населенных пунктов Черкасское Поречное и Русское Поречное.

    Ранее Алаудинов рассказал о работе по блокированию ВСУ в Курской области.

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