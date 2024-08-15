Просмотры детского контента у российских видеосервисов выросли после замедления YouTube

Просмотры детского контента у российских онлайн-кинотеатров и видеосервисов кратно выросли после замедления YouTube

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, у «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») с 5 по 11 августа число подписчиков, смотревших детский контент, выросло в полтора раза относительно предыдущей недели: «На фоне роста аудитории детско-семейного контента прошлая неделя приблизилась к показателям новогодних каникул, традиционного пикового периода по аудитории для онлайн-кинотеатров и телеканалов».

Okko (АО «Новые возможности») наблюдает рост смотрящих подписчиков в детском профиле на 89% за месяц. В Premier (входит в «Газпром-медиа холдинг») просмотры детского контента выросли в 3,5 раза в период с 1 по 12 августа в сравнении с аналогичной неделей в июле. У Kion (МТС) за тот же период количество просмотров детско-семейного контента увеличилось примерно на 50%, говорят в компании. В «VK Видео» в первую неделю августа число просмотров контента для детей выросло на 57% по сравнению с среднемесячными июльскими показателями.

В топ-5 по просмотрам с 5 по 11 августа (смотрели более двух минут) на «Кинопоиске» попали мультипликации «Три кота», «Маша и Медведь», сериал «Леди Баг и Супер-Кот», фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», а также «Фиксики». Схожие лидеры и у других участников рынка. У Kion в топ-5 по просмотрам вошли «Барбоскины», «Смешарики» и «Синий трактор», у Premier – «Лунтик и его друзья», а также «Песенки Котэ».

При этом у Okko ситуация обстоит иначе: самым популярным контентом для детей стали фильм «Сто лет тому вперед», оригинальный сериал «Манюня», но в списке есть и «пользовавшиеся популярностью на YouTube» мультсериалы «Маша и Медведь», «Простоквашино», «Смешарики», «Деревяшки» и «Барбоскины» ().

«Нестабильность работы YouTube, очевидно, вызывает у многочисленной аудитории платформы раздражение, которые прямо у нас на глазах трансформируются в поиск контента на альтернативных площадках. Наша инфраструктура запросто выдержит приток даже десятков миллионов пользователей, поскольку мы хорошо умеем масштабировать нагрузку, обычно достигающую пика в новогодние праздники. Да, за последние годы у многих россиян выработалась привычка включать детям мультики на YouTube, но уверяю, что на российских легальных платформах, это будет приятнее и безопаснее. Увы, онлайн-кинотеатры не смогут ничего предложить бывшим зрителям YouTube, которым нужен рецепт запеканки, обзор гаджетов или лайфхаки по ремонту автомобиля, но эту нишу сейчас по идее должны занимать «VK Видео», RUTUBE и NUUM. И мы желаем коллегам успехов в этой задаче», – заявил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Ранее эксперты назвали позитивной тенденцией переход пользователей с YouTube на российские сервисы.