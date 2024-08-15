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    Недалек тот час, когда в Германии римский салют снова станет обыденным приветствием. Это логично после того, что немцы не просто закрывают глаза, а приветствуют героизацию пособников нацистов на Украине и расцвет в ней неонацизма, а у себя в стране героизируют эсэсовцев и фашистов.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    15 августа 2024, 13:30 • Новости дня

    Российские войска освободили Ивановку в ДНР

    Российские войска освободили Ивановку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Ивановка в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Группировка также поразила формирования 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии у Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 470 человек, американскую БМП Bradley, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, и гаубицу Д-30.

    Группировка «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты у Волчанска и Тихого в Харьковской области.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 60 человек, САУ «Пион», гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    Группировка «Запад» поразила формирования 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии у Невского, Червоной Дибровы, Макеевки и Стельмаховки в ЛНР.

    В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 470 человек, три американских БТР М113, британскую буксируемую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила живую силу и технику 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Александро-Шультино, Ступочек, Часова Яра и Победы в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 650 человек, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, три гаубицы «Мста-Б», два американских орудия М119. Уничтожен склад боеприпасов.

    14 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавшие от преступных действий украинских националистов жители Курской области делятся со следователями свидетельствами жестокости и бесчеловечности военнослужащих ВСУ, сообщил Следственный комитет России.

    Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.

    Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.

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    14 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе

    Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

    По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».

    С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.

    Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.

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    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

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    14 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил источник в силовых структурах.

    Артиллерия уничтожила группу штурмовиков-десантников 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».

    Отмечается, что в группе штурмовиков было шесть человек, их засекли российские разведчики.

    До этого в регионе в плен попали несколько штурмовых групп из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

    Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.

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    14 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника

    Tекст: Александра Юдина

    Российский срочник, одним из первых встретивший украинские войска на границе Курской области и вступивший с ними в бой, был успешно эвакуирован с линии фронта силами российских контрактников после двухдневной операции, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в ходе боевых действий на границе Курской области российский срочник оказался в крайне опасной ситуации, столкнувшись с превосходящими силами украинских вооруженных формирований. Несмотря на юный возраст и отсутствие боевого опыта, солдат не растерялся и вступил в бой.

    Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Когда стало ясно, что продолжать сопротивление бессмысленно, срочник принял решение отступить в лес. Там он сумел связаться со своей матерью, которая, в свою очередь, обратилась за помощью к волонтерам. Благодаря оперативным действиям добровольцев, информация о местонахождении солдата была передана российским военным.

    Для проведения спасательной операции были привлечены опытные контрактники с позывными Тихий и Сибирь. В течение двух суток они поддерживали связь с окруженным солдатом и координировали его действия. Несмотря на активные попытки украинских военных сорвать операцию, российским бойцам удалось вывести срочника с линии фронта.

    По имеющимся данным, украинские диверсанты неоднократно атаковали группу спасения, используя беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие. Российскому солдату удалось ликвидировать как минимум двух противников.

    Кульминацией операции стало успешное соединение спасательной группы с окруженным срочником. Благодаря слаженным действиям всех участников, молодого солдата удалось эвакуировать в безопасное место и доставить домой.

    Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына.

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    14 августа 2024, 18:02 • Новости дня
    Военкор: Киев выпускает «консервы» о положении ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские ресурсы в интернете создают впечатление продолжающегося прорыва в Курской области. Это делается с помощью снятых в первые моменты после вторжения видео. Сейчас Киев постепенно их публикует, чтобы поддерживать в эйфории свое общество, считает военный корреспондент Александр Харченко.

    «Больше суток линия фронта в Курской области стабильна. Есть небольшие изменения, которыми можно пренебречь. При этом если посмотреть украинские ресурсы, складывается впечатление продолжающегося прорыва. В Сети с ликованием сообщают о новых занятых населенных пунктах», – написал Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара».

    По его мнению, украинскими властями была проделана колоссальная работа по централизации информационного освещения вторжения в Курскую область: «Подразделения заходили в наши населенные пункты и делали фотоотчет. Однако выпускают эти «консервы» по мере необходимости. Это сделано для того, чтобы поддерживать в эйфории свое общество и запугивать российское».

    В итоге, отмечает военкор, возникают два измерения. «Первое – реальное положение на фронте, и второе – медийная картинка. За счет централизации и планирования информационных потоков даже в случае отступления на линии фронта в информационное пространство будет вбрасываться огромное количество «заготовок», – указывает Харченко.

    «Мы будем заявлять о контроле над населенниками, а нам в ответ будут выдавать свои неопубликованные видео, что будет вводить в ступор интернет-аналитиков. Все это будет сделано для того, чтобы посеять панику и убить веру в Российскую армию», – пишет военкор. Он подчеркивает, что сейчас идет жесточайшая психологическая война, которая может сломать психику неподготовленных зрителей. «Чтобы этого избежать, нужно просто верить в наших защитников», – заключил Харченко.

    Как сообщает Минобороны, за последние сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

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    14 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все оружие, полученное Украиной от Вашингтона и стран НАТО, вскоре окажется в распоряжении России, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц).

    «В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину», – написал Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16.

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    14 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    The Telegraph: Харрис может стать «убийцей Украины»
    The Telegraph: Харрис может стать «убийцей Украины»
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис может стать «убийцей Украины» из-за сложных отношений с президентом этой страны Владимиром Зеленским, пишет The Telegraph.

    В частности, в 2022 году Харрис отклонила просьбу Киева о введении превентивных санкций против России, надеясь, что это поможет предотвратить спецоперацию, напоминает «Вечерняя Москва».

    «Как ни странно, учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным, чем Харрис, в вопросе Украины», – говорится в материале.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Харрис одержит победу над Дональдом Трампом.

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    15 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области

    Установлена личность изнасиловавшего жительницу Харьковской области наемника ВСУ из Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Двое французских наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, изнасиловали жительницу Харьковской области. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что личность одного из них установлена.

    Жительница села Глубокое рассказала, что в апреле в село после ротации украинских военных прибыли новые солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села уехала, а она не смогла покинуть населенный пункт из-за больной матери, передает РИА «Новости».

    Женщина сообщила, что на нее напали пьяные наемники, говорившие по-французски. Они ворвались в ее дом, избили и изнасиловали. Несколько дней после этого женщина провела в погребе, не решаясь выйти на наружу. Позднее ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

    Лисняк сообщил, что одним из насильников является «военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения». Прежде он воевал в Сирии и Ираке. Сообщается, что мужчина был «судим за домашнее насилие» в отношении супруги.

    Против него открыто уголовное дело по статьям об изнасиловании и наемничестве, ему грозит пожизненное заключение. В УВД сообщили, что родители наемника – выходцы из Бельгии, сам он родился в Орлеане.

    В июле СК заявил о завершении расследования 25 дел против наемников из Латвии, Грузии, Израиля и Франции.

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    14 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по арсеналу зарубежных ракет в порту Одессы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара по одесскому порту, вероятно, поражен арсенал зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, охранявшая склад система ПВО не успела сработать и только «приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что «прилет» был слышен в Черноморске (Ильичевске) и окрестностях.

    Ранее Лебедев сообщил, что по военному складу в порту Одессы нанесен удар, в результате которого погибли военные, в том числе иностранцы.

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    14 августа 2024, 14:51 • Новости дня
    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули

    Подтверждена гибель украинского пилота МиГ-29 Александра Мигули

    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе выполнения боевого задания погиб украинский летчик Александр Мигуля, командир авиационного звена МиГ-29, сообщила 40-я бригада тактической авиации Украины.

    Как стало известно, при выполнении боевого задания погиб командир авиационного звена, за время службы он совершил более 160 боевых вылетов и был награжден орденами «За мужество» ІІ и ІІІ степени, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования.

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    14 августа 2024, 15:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило кадры взятия бойцов ВСУ в плен российскими военнослужащими на территории Курской области.

    На видео показано взятие в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, в среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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    14 августа 2024, 20:21 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область

    Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату части Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    «Целью изначально было захватить Курскую область, <…> планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, руководство НАТО, принимая решение о нападении, рассчитывало на то, что украинские военнослужащие смогут занять значительную территорию и взять под контроль стратегические объекты в Курской области, «чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области.

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    14 августа 2024, 15:54 • Новости дня
    NYT: Россия победит на Украине вне зависимости от итогов выборов в США

    NYT: Выборы в США не помешают России стать победителем в конфликте на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конфликте на Украине гораздо ближе к победе Россия, она может победить вне зависимости от результатов президентских выборов в США, пишет New York Times.

    У Запада хватает ресурсов, чтобы «закончить конфликт на условиях Украины», но ему не достает «воли к победе», говорится в публикации New York Times, передает ТАСС.

    Главы западных государств относятся к украинскому конфликту как к локальному, в котором у них мало обязательств, а победа на Украине уже «в руках России», и она достижима вне зависимости от того, кто станет президентом США в 2025 году.

    Автор статьи отмечает, что пока Запад беспомощно наблюдает за происходящим на украинской территории, Россия «становится все смелее».

    Коментарии (5)
    15 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Предполагаемая сообщница подрывника «Северных потоков» с Украины обвинила немецкие СМИ во лжи
    Предполагаемая сообщница подрывника «Северных потоков» с Украины обвинила немецкие СМИ во лжи
    @ @Svitlana Uspenska

    Tекст: Александра Юдина

    Инструктор по дайвингу Светлана Успенская планирует подать в суд на немецкие СМИ за то, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников Владимира Журавлева, на которого прокуратура ФРГ выписала ордер на арест по делу о подрыве «Северных потоков», сообщили западные СМИ.

    Успенская подтверждает, что является дайвером, однако наотрез не признает причастность к диверсии, передает РИА «Новости».

    Также женщина утверждает, что не может погружаться на глубину, на которой произошел взрыв.

    Кроме того, по ее словам, на момент теракта она находилась в Киеве.

    Успенская добавила, что планирует подать в суд на немецкие СМИ и отсудить у них несколько миллионов евро за упоминание ее имени.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

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    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ
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    Что происходит с импортом товаров из Китая

    Все чаще стали появляться жалобы российских импортеров на то, что чуть ли не все китайские банки перестали принимать их платежи после новых июньских санкций США. Это грозит резким падением импорта и ростом цен. Однако эксперты указывают, что масштаб проблемы может быть преувеличен, и рассказывают о возможных ошибках при проведении транзакций. Подробности

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    Германия повесила подрыв «Северных потоков» на киевских дайверов

    В деле о подрыве «Северных потоков» появились новые данные. Немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. Помимо него к организации преступления могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. Правда, в экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы. Подробности

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    Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам

    Появляется все больше информации о реальных целях ВСУ при атаке на Курскую область. В частности, противник намеревался захватить АЭС в Курчатове и предъявить Москве ультиматум. Почему именно Курская АЭС оказалась в списке целей ВСУ и какие выводы из этого следует сделать России? Подробности

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    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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