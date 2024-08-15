Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка также поразила формирования 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии у Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, она отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии.

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 470 человек, американскую БМП Bradley, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, и гаубицу Д-30.

Группировка «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты у Волчанска и Тихого в Харьковской области.

В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 60 человек, САУ «Пион», гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

Группировка «Запад» поразила формирования 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии у Невского, Червоной Дибровы, Макеевки и Стельмаховки в ЛНР.

В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 470 человек, три американских БТР М113, британскую буксируемую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.

«Южная» группировка поразила живую силу и технику 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Александро-Шультино, Ступочек, Часова Яра и Победы в ДНР.

В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 650 человек, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, три гаубицы «Мста-Б», два американских орудия М119. Уничтожен склад боеприпасов.